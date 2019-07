Mielipide

Venäjä jatkaa edelleen Ukrainan syyllistämistä

paljastava lainaus. ”Meidän täytyy antaa näille ihmisille oppitunti nyt heti niin, että he eivät uskalla edes ajatella vastarintaa tulevina vuosikymmeninä”, kirjoitti Vladimir Iljitš Lenin maaliskuussa 1922 kirjeessä Vjatšeslav Molotoville.Vallankumousjohtaja, kansankomissaarien neuvoston puhemies V. I. Lenin puhui kirjeessään ukrainalaisista. Hänen mielestään vilja-aittana tunnetun Ukrainan olisi tullut ruokkia sisällissodan runtelema Neuvosto-Venäjä, jossa nähtiin laajalti nälkää.Ukrainalaiset olivat kahdesti ajaneet bolševikit pois Kiovasta pitääkseen kiinni itsenäisyydestään – ennen Ukrainan talonpoikaiskapinan syttymistä bolševikit olivat ryhtyneet viljan väkivaltaisiinkin pakko-ottoihin keväällä 1918 ja tammi–elokuussa 1919.ukrainalaiset eivät onnistuneet ajamaan bolševikkeja pois. Ukrainasta tuli osa Neuvostoliittoa joulukuussa 1922.Jo marraskuussa 1921 Lenin oli vaatinut tylyjä ja väkivaltaisia vallankumouksellisia toimia, joilla taattaisiin viljan pakkolunastukset Neuvosto-Venäjälle. Lenin ehdotti käytäntöä, jossa poliittiset viljankeruuyksiköt ottaisivat ukrainalaisia panttivankeja, mikäli viljakiintiöitä ei täytettäisi. Jos kyseinen taktiikka ei toiminut, panttivangit piti ampua valtion vihollisina.Leninin tylyt lausunnot ovat kylmäävää lukemista myös nyt sata vuotta myöhemmin, koska niillä on kaikukoppa nykyisyydessä.Ne ovat sananmukaisesti lähtölaukaus Ukrainan kovalle kohtalolle, jota Anne Applebaum kuvaa pysäyttävässä teoksessa Punainen nälkä – Stalinin sota Ukrainassa.Vaikka kirja keskittyy Stalinin pakkokollektivisoinnin synnyttämiin, lähes neljä miljoonaa uhria vaatineisiin nälkävuosiin Ukrainassa 1932–1933, vähintäänkin rivien välissä Applebaum antaa ymmärtää, että Lenin, Stalin ja Putin ilmentävät samaa Ukrainan syyllistämistä, jolla on pitkät perinteet Neuvosto-Venäjällä, Neuvostoliitossa ja Venäjällä. Itä-Ukrainan sota ja Krimin valtaus perustuvat paljolti samalle epäluulojen ruokkimalle asenteelle kuin kulakkien vainoaminen ja tappaminen kollektivisoinnin nimissä, erityisesti 1930-luvulla.Sisäistä hajaannusta lisäsi se, että monet ukrainalaiset kommunistit osallistuivat neuvostoterroriin. Se yhdessä nälänhädän kanssa luo kontekstin myös nykyisyydelle. Nälänhädästä ukrainalaiset käyttävät termiä holodomor. Applebaum katsoo, että nälällä tappamista ei voi yksiselitteisesti pitää kansanmurhana, koska siihen osallistui aktiivisesti myös ukrainalaisia eikä kaikkia ukrainalaisia yritetty tappaa. Ukrainalaiset itse kuitenkin pitävät nälänhätää kansanmurhana. Venäjän valtio taas kieltää koko tapahtuman.”Nälänhätä ja sen perintö näyttelevät valtavaa osaa nykyisten Venäjän ja Ukrainan identiteettejään koskevissa väitteissä, maiden suhteessa ja niiden yhteisessä neuvostokokemuksessa”, Anne Applebaum kirjoittaa.lisänsä Venäjän ja Ukrainan suhteisiin tuo Ukrainan sisäinen jakolinja. Jo sata vuotta Itä-Ukraina on ollut muuta Ukrainaa venäläisempi ja Länsi-Ukraina on taas hakenut turvaa Puolasta ja Saksasta.Anne Applebaum muistuttaa teoksessaan, että ylenkatse koko Ukrainan valtion ideaa kohtaan oli ollut erottamaton osa bolševikkien ajattelua jo ennen lokakuun vallankumousta. Vähä-Venäjän eli Ukrainan historia on vain sivujoki, joka yhtyy Venäjän historian vuolaaseen päävirtaan.Kärjistäen voisi sanoa, että venäläisille Ukrainaa ei ole olemassa. Mitätöinti on näkynyt myös teoissa. Ve­näjän lehdistö julisti vuonna 2008 holodomorin muistojuhlan russofobiseksi provokaatioksi. Venäjän tu­kemat separatistit tuhosivat elokuussa 2015 tahallisesti nälänhädän uh­rien muistomerkin vallatusta Snižen kaupungista itäisessä Ukrainassa.”Jos nälänhädän tutkimus helpottaa nykyisen Ukrainan ymmärtämistä, se myös selittää joitakin nykyisen Venäjän asenteita, joista monet noudattavat vanhoja kuvioita”, Applebaum päättelee.on hieno asiakirja, mutta Anne Applebaumin kirjan luettuaan sopimuksen toteutuminen tuntuu kaukaiselta haaveelta.Putinin kaudella muutosta ei tule. Jos seuraava presidentti hylkää suuren kertomuksen Ukrainan ja Venäjän suhteista, toivoa on.