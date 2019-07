Mielipide

Rakennusten sisälämpötiloihin pitää varautua jo suunnitteluvaiheessa

Viime kesä

piirtyi kaikkien mieleen kaikkien aikojen hellekesänä, hyvässä ja pahassa. Pitkät hellejaksot kutsuivat ihmiset viettämään aikaa ulkona ja rannoilla, ja samaan aikaan koettiin tukalaa oloa kotosalla ja nukkumisvaikeuksia yön kuumuudessa.Kesän sisälämpötila ei ole vain olosuhde- ja viihtyisyyskysymys. Työpaikoilla korkea sisälämpötila laskee työntekijöiden suorituskykyä. Tutkimuksissa on todettu, että tuottavuus laskee kaksi prosenttia jokaista 25 celsiusasteen ylittävää lämpötila-astetta kohti aina 32 asteeseen saakka. Korkeissa sisälämpötiloissa työtehokkuus laskee jopa yli 10 prosenttia optimiolosuhteisiin nähden.Rakennusten sisälämpötilalla on myös merkittävä vaikutus terveyteen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksen mukaan kesän 2018 hellejakso aiheutti 380 ennenaikaista kuolemaa. Jos tämä luku suhteutetaan palokuolemiin, joita on keskimäärin noin 80 vuosittain, hellejaksojen aiheuttamien kuolemien lukumäärää ei voida pitää pienenä.Helteiden terveyshaitat ja ennenaikaiset kuolemat kohdistuvat erityisesti ikääntyneisiin ja pitkäaikaissairaisiin, sillä nämä erityisryhmät viettävät suuren osan ajastaan sisällä, joko kotonaan tai hoitolaitoksissa.Parhaiten rakennusten kesäsisälämpötilan hallintaan voidaan vaikuttaa uuden rakennuksen suunnittelun alkuvaiheessa. Siksi vuoden 2012 energiamääräysten energiaselvityksessä on luvansaannin edellytyksenä kesäsisälämpötilatarkastelu.Suunnittelun alkuvaiheessa voidaan vaikuttaa muun muassa rakennuksen suuntaukseen, ikkunoiden kokoon ja ikkunan auringon läpäisyarvoihin sekä rakennuksen sisä- ja ulkopuoliseen aurinkosuojaukseen. Näillä kaikilla keinoilla on keskeinen merkitys kesäsisälämpötilan hallinnassa. Kun edellä mainitut asiat otetaan huomioon, voidaan rakennuksen kesäsisälämpötilojen hallinta hoitaa energiatehokkaasti ja jopa ilman jäähdytysjärjestelmää.Olemassa olevissa rakennuksissa keinot sisälämpötilojen hallintaan ovat paljon rajoitetummat kuin uuden rakennuksen suunnittelussa. Toimeen on tultava saatavilla olevilla keinoilla, joista tärkeimpänä on auringon lämpökuorman rajoittaminen. Tällöin tärkeintä on muistaa aamulla kotoa lähtiessä sulkea kaihtimet täysin kiinni ja käyttää ikkunatuuletusta, jos ulkona on viileämpää kuin sisällä.Myös rakennuksen sisäisiä lämpökuormia tulisi välttää, ja esimerkiksi pesuhuoneen lattia­lämmitys tulisi helteillä sulkea. Niin ikään rakennuksessa mahdollisesti olevaa koneellista ilmanvaihtoa tulisi tehostaa ja hyödyntää yöaikana viileää ulkoilmaa rakennuksen massan jäähdytykseen.