Mielipide

Monen unelma pysähtyy korkeakoulujen hakijasumaan

Korkeakoulujen

yhteishaku on päättynyt. Ammattikorkeakoulu- tai kandidaatintutkintoon johtavan opiskelupaikan sai tänä keväänä 34 000 ensikertalaista hakijaa. Samalla yli 60 000 ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakenutta jäi valitsematta. Heidän unelmansa pysähtyivät hakijasumaan.Korkeakoulujen opiskelija­valinnat karsivat suurimman osan hakijoista, jotka joutuvat hakemaan uudestaan. Näin on syntynyt suma, jossa usean ikäluokan nuoret hakevat ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Hakutilastoissa näkyvät myös aikuisena työelämästä opintoihin palaavat ja alaa vaihtavat opiskelijat.Hakijasuman purkamisesta on kirjauksia uudessa hallitusohjelmassa. Tavoitteeksi on asetettava, että useampi nuori saa ensimmäisen opiskelupaikkansa. Valitettavasti hallitusohjelmassa ei tähän ole varattu rahoitusta.Hakijasuman purkaminen edellyttää korkeakoulujen opiskelijamäärien lisäämistä. Samanaikaisesti opiskelualan vaihtaminen voitaisiin irrottaa opiskelijavalinnoista irralliseksi.Korkeakouluilla on takanaan seitsemän vuotta rahoituksen leikkauksia ja sopeuttamistoimia. Suoritettujen tutkintojen määrä on lisääntynyt, vaikka rahoitus on vähentynyt. Opiskelijamäärät ovat pysyneet lähes ennallaan. Toiminta on tehostunut huomattavasti ja opiskelijat valmistuvat aiempaa nopeammin. Vuonna 2009 ammattikorkeakoulujen rahoitus oli 40 400 euroa yhtä tutkinnon suorittanutta kohti.Viime vuonna rahoitus oli enää 28 400 euroa valmistunutta kohden. Pudotusta on peräti 30 prosenttia.Koulutuksen laajentaminen hakijasuman purkamiseksi vaatii lisärahoitusta, jotta koulutuksen ja sivistyksen taso pysyy korkeana. Tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista ei turvata koulutuksen halpuuttamisella entisestään.