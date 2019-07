Mielipide

Suojavyöhyke on estänyt tarttuvia tauteja leviämästä, mutta pitääkö sitä käyttää EU:n päätöksenteossa?

Cordon sanitaire Cordon sanitaire

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valiokunnissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Entä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

on ranskalainen ilmaus, jolla tarkoitetaan tarttuvien tautien suoja­vyöhykettä. Sellaista on tarvittu esimerkiksi kelta­kuumeen ja influenssan leviämisen estämiseen. Politiikassa eristämistä on käytetty kommunismin torjuntaan. Nykyaikana sillä on torjuttu ääri­oikeistoa ja oikeisto­populisteja.Termi on jälleen ajankohtainen, kun Euroopan parlamentin suuret puolueryhmät pohtivat omaa suojavyöhykettään. Ryhmät aikovat yhteistyössä estää kansallismielisiä saamasta valiokuntien johtopaikkoja.vaikutetaan käsiteltävään lainsäädäntöön hyvin konkreettisella tavalla. Puheenjohtajuudet ja muut johtotehtävät on jaettu eri puolue­ryhmien koon mukaan. Näiden vaalien jälkeen omansa saavat niin keskusta-oikeiston EPP, Euroopan sosiaalidemo­kraatit, keskustaliberaalit sekä vihreät.Johtopaikat kuuluisivat myös kansallismielisille. Ryhmistä suurin on Identiteetti ja demokratia (ID), johon kuuluvat Italian Legan ja Ranskan Rassamblement Nationalin lisäksi myös suomalaiset perussuomalaiset. ID:n arvioidaan saavan maatalous- ja oikeusvaliokuntien puheenjohtajuudet.Edellisten eurovaalien jälkeen cordon sanitaire onnistui. Perusteena oli, että oikeistopopulistien EU-kielteinen asenne voisi merkittävästi hidastaa ja vaikeuttaa päätöksentekoa.nyt, kun merkittävä osa populistiporukasta ei enää aja suoraan EU-eroa, vaan on ilmaissut haluavansa kehittää EU:ta sisältä käsin?Osa valtaryhmien mepeistä olisi valmis antamaan mahdollisuuden. Silläkin riskillä, että valiokuntien puheenjohtaja käyttää merkittävää valtaa ja määrittelee muun muassa asialistan.Kuinka todellista halukkuus keskusteluun on, kysyivät toiset. Oikeistopopulistit käyttivät ilmaisunvapautta muun muassa parlamentin avajaisistunnossa, jossa esimerkiksi perussuomalaiset ­mepit jäivät istumaan protestiksi EU:n avajaishymnin aikana.Moni Euroopan parlamentin edustaja raivostui EU-johtajien ”kabinettipolitiikasta”, jonka perusteella EU:n kärki­nimiksi valikoituivat muut kuin puolueryhmien kärkiehdokkaat. Demokratian irvikuva, sanottiin.Silti parlamentin puolueryhmät harkitsevat omaa kabinettisuhmurointia kansallismielisten ulosäänestämisessä. Demokratialla sitä on vaikea selittää.