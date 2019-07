Mielipide

Työlupaprosessia pitää nopeuttaa ja sujuvoittaa

väestö­ennusteen mukaan seuraavien 20 vuoden aikana yli 65-vuotiaan väestön määrä kasvaa Suomessa liki 290 000 hengellä, kun taas työikäisen väestön määrä kutistuu 80 000 hengellä. Jo nyt yritykset raportoivat työvoimapulasta ympäri maata. Tämä on myös eurooppalainen ilmiö.Työperusteinen maahanmuutto on nopeasti ikääntyvän Suomen pelastusrengas. Maamme tarvitsee maahanmuuttajia turvatakseen hyvinvointivaltion rahoituksen ja osaavan työvoiman riittämisen. Olemme kilpajuoksussa muita maita vastaan kansainvälisillä työmarkkinoilla – myös muut Euroopan maat käyvät läpi ikärakenteen muutosta kohti harmaahapsisempaa väestöä. Ei ole lainkaan varmaa, että juuri Suomi on se kiinnostavin vaihtoehto osaavalle maahanmuuttajalle.työn ja koulutuksen perusteella vahvistaa Suomen taloutta. Ensisijainen vastuu työ­voiman houkuttelusta on yritys­sektorilla, mutta sen lisäksi tarvitaan selkeämpi kansallinen maahanmuuttostrategia.Strategian ytimessä olisivat houkutteleminen, lupakäytäntöjen ja asettumisen sujuvoittaminen, työ­elämälähtöinen kotoutuminen, kansainväliset päiväkodit ja koulut, kieli­koulutus sekä monikulttuurisuuskoulutus. Ilman suunnitelmaa ja lisäpanostuksia Suomi ei pysty houkuttelemaan Eta-maiden ulkopuolisia opiskelijoita ja työvoimaa.Julkisuudessa esiintyy usein väite, että maahanmuuttajien työllisyysaste on noin 20 prosenttiyksikköä kanta­väestöä matalampi. Maahanmuuttajat ovat kuitenkin varsin heterogeeninen joukko. Harvemmin esiin nousee se, että työperusteisesti maahan tulleiden työllisyys­aste on 10–15 prosenttia korkeampi kuin suomalaistaustaisten. Myös opiskelun perusteella Suomeen tulleilla työllisyysaste on korkeampi kuin suomalaistaustaisilla.maahanmuuttoa hankaloittaa jäykkä ja hidas työ­lupaprosessi. Yksityiskohtainen etukäteisvalvonta sekä saatavuusharkinta pitkittävät prosessia. Ensin potentiaalisen maahanmuuttajan on hakeuduttava Suomen lähetystöön, jossa hänet voidaan tunnistaa biometrisesti. Sen jälkeen hän jättää työlupahakemuksen, joka toimitetaan Suomeen ely-keskukselle. Ely-keskus tutkii, onko sopimus saatavuusharkinnan piirissä, takaako työsopimuksen mukainen palkka riittävän toimeentulon ja onko työsopimus työehtosopimuksen mukainen. Mikäli ammattikunta kuuluu saatavuusharkinnan piiriin, lupa­prosessi pitkittyy edelleen. Ely-keskuksen tekemän osapäätöksen perusteella Maahanmuuttovirasto tekee lopullisen päätöksen työluvasta.Kokonaisuudessaan pelkkä lupa­prosessi kestää noin neljä kuukautta. Lukuun ei sisälly aikaa, jota kuluu esimerkiksi lisätietojen kyselyyn ja niiden toimittamiseen. Myös lopullisen työluvan valmistaminen ja postittaminen kestää noin kaksi viikkoa. Ei ole mitenkään epätavan­omaista, että prosessiin kuluu helposti puoli vuotta ja ylikin. Muun byrokratian ohella prosessia hidastaa se, että siihen osallistuu useita eri viranomaisia.näkökulmasta tilanne on vaikea. Byrokratialoukku tappaa monien yritysten kannustimet houkutella osaavaa työvoimaa ulkomailta. Antti Rinteen (sd) hallituksella on otollinen mahdollisuus parantaa Suomen juoksuvoimaa kisassa.Etukäteisvalvontaa tulee keventää ja jälkikäteisvalvontaa painottaa. Kaikkien Suomen työmarkkinoilla toimivien on kuitenkin noudatettava suomalaisia työehtoja ja suomalaista lainsäädäntöä.Saatavuusharkinnasta on luovuttava kokonaan. Saatavuusharkinta sotii sopimusvapautta vastaan. On myös vanhakantaista ajatella virkamiehen pystyvän yritystä paremmin päättämään, kenet yritys saa tai ei saa palkata.Monen toimijan mallista pitää siirtyä yhden luukun periaatteeseen. Papereiden siirtely virastosta toiseen on lopetettava, ja palvelu on muotoiltava kaikkien osapuolien kannalta mahdollisimman virta­viivaiseksi. Myös asettautumispalvelut tulee keskittää yhteen palvelupisteeseen, kuten Helsinki on nyt tehnytkin.Yksi uuden hallitusohjelman viisaimmista linjauksista oli asettaa työlupaprosessille tavoitteeksi kuukauden käsittelyaika. On aika toteuttaa tämä hyvä tavoite.