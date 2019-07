Mielipide

Alankomaissa opiskelijat lomailevat tyytyväisinä vanhempien luona

Suomalaisten

opiskelijoiden hyvinvointi on puhuttanut viime päivinä. Itse opiskelen Alankomaissa ja olen huomannut eroja suhtautumisessa opiskeluun ja opiskelijoihin.Suomessa ihmetellään, jos opiskelija pitää kesällä vain lomaa eikä käy töissä. Itsenäisyyttä pidetään tärkeänä. Opiskelijan tulisi tienata vuokrarahansa tuettomina kesäkuukausina itse. Alankomaissa sitä vastoin lomaillaan tyytyväisinä vanhempien luona ja kummastellaan, jos opiskelija viettää koko kesän töitä tehden.Osin tähän eroon voi vaikuttaa se, että Suomessa opiskelijat saavat opintotukea ja -lainaa, ja siten yleinen näkemys on, että he voivat elättää itsensä. Täällä tuet ovat pienet, ja monet elävät vanhempiensa kukkaroilla.Opiskelijaelämä on täällä voimissaan: tarjolla on tapahtumia, urheiluseuroja ja veljeskuntia. Opiskelija-asunnoissa asutaan 5–20 muun opiskelijan kanssa. Vastuuta luodaan sillä, että opinnoista voi pudota pois. Täällä kilpaillaan ennemmin arvosanoista ja kouluajan ulkopuolisista aktiviteeteista kuin kesätöistä.Kulttuurista ja maasta riippumatta moni tuntuu unohtavan, että opiskelu tuskin on enää samanlaista kuin parikymmentä vuotta sitten. Uutta tietoa on valtavasti, ja tiedonhankinta on kehittynyt.Opiskelijoiden uupumukselle on monta syytä, mutta en usko, että laiskaksi kutsuminen sitä paremmaksi muuttaa.