Mielenterveyden häiriöitä voi ehkäistä panostamalla henkiseen hyvinvointiin

ovat alkaneet puhua uni­häiriöistä, keskittymis­vaikeuksista, masennuksesta ja ahdistuksesta. Aihe on herättänyt vilkasta keskustelua ja myös ihmettelyä tälläkin viikolla.Nuorten huoli omasta jaksamisesta kannattaa ottaa vakavasti. Mielenterveyssyistä työkyvyttömyys­eläkkeelle siirtyneiden alle 30-vuo­tiaiden määrä kaksinkertaistui vuodesta 2000 vuoteen 2018.Asiantuntijoiden mukaan mielenterveyden häiriöt eivät ole lisääntyneet, mutta kynnys pyytää apua on madaltunut. Häpeä ja erilaisuuden leima estävät yhä hakemasta apua, mutta asenteet ovat muuttumassa. Mielenterveyden ongelmista uskalletaan puhua aiempaa avoimemmin, ja se on pelkästään hyvä asia.Keskustelu tarvitsee myös toisenlaisen näkökulman. Ongelmia ei pidä vähätellä, mutta niitä voi ehkäistä panostamalla henkiseen hyvinvointiin. Mielenterveystaitoja voi opetella ja opettaa.Suomen Mielenterveys ry (entinen Suomen Mielenterveys­seura) on kehittänyt tätä varten Hyvän mielen koulu -ohjelman, joka tarjoaa kouluihin, varhaiskasvatukseen ja nuorisotyön ammattilaisille välineitä ja menetelmiä lasten ja nuorten mielenterveyden tukemiseen.Ohjelmassa on jo koulutettu noin 20 000 kasvatuksen ja opetuksen ammattilaista. Opettajilla ja muilla ammattikasvattajilla on selvästi ollut tarvetta saada lisää ymmärrystä ja tietoa asiasta. Koulutus on tukenut myös opettajien työhyvinvointia.Esimerkiksi Vantaalla alakoulujen opettajat ovat jo saaneet hyvän mielen koulutuksen. Ensi syksynä vuorossa ovat yläkoulut.rakentuu asioista, joita pidämme usein itsestäänselvinä. Niiden sanoittaminen on keino tehdä asiat näkyviksi. Se auttaa tekemään oikeita valintoja oman mielenterveyden hyväksi. Uni ja lepo, ravinto ja ruokailu, ihmissuhteet ja tunteet, liikunta ja yhdessä liikkuminen sekä harrastukset ja luovuus ovat mielenterveyden tukipilareita.Mielenterveys vaihtelee elämän eri vaiheissa. Olennaista on, millaisia suojaavia tekijöitä sekä jaksamista ja selviytymistä vahvistavia asioita elämässä on.Kasvaville lapsille ja nuorille vanhempien ja muiden lähipiirin aikuisten tuki ja läsnäolo ovat tärkeitä, koska itsetunto syntyy vuorovaikutuksessa. Hyvä itsetunto lisää luottamusta omiin kykyihin ja antaa rohkeutta olla oma itsensä.Pienetkin kohtaamisen hetket arjessa rakentavat kasvavan nuoren itsetuntoa. Yksikin kannustava sana vahvistaa. Kohdatuksi tuleminen kasvattaa myös empatiakykyä, joka on tehokas keino ehkäistä esimerkiksi kiusaamista.psyykkiset ongelmat ovat nuoruudessa tavallisia. Joka viides nuori kokee alakuloisuutta, ahdistuneisuutta tai liiallista ärtyneisyyttä, joka vaikuttaa ihmissuhteisiin, oppimiseen ja vapaa-aikaan.Kasvava nuori vaatii helposti itseltään liikaa ja pelkää epäonnistumisia. Aikuisen tehtävä on silloin muistuttaa, ettei elämä ole pelkkää suorittamista.Omien valintojen ohella mielenterveyteen vaikuttavat myös ympäröivä yhteiskunta ja kulttuuri. Voi hyvin kysyä, ovatko nuoriin kohdistuvat odotukset koventuneet? Vaaditaanko heiltä liian varhain itseohjautuvuutta opinnoissa ja jäävätkö he ongelmiensa kanssa yksin?Suomessa yksin pärjäämisen eetoksella on pitkä perinne.Toisen asteen opiskelijat ovat vielä kasvavia nuoria, mutta lukiot ovat luokattomia ja ammattikouluissa on vähennetty lähiopetusta. Turvalliseen ryhmään kuuluminen on kuitenkin tärkeää nuorten mielenterveydelle ja jaksamiselle.Suomen Mielenterveys ry toivoo, että Hyvän mielen koulu -ohjelman voisi levittää koko maahan. Toistaiseksi se on saanut vain pätkärahoitusta, eivätkä kaikki halukkaat ole päässeet mukaan.Ohjelman vetäjien mukaan mielenterveyttä voitaisiin vahvistaa niin, että syntyisi rokotuskattavuuteen verrattava laumasuoja. Jos kansalaistaitoihin kuuluisi lapsesta lähtien mielen kimmoisuuden kehittäminen, kyvyt selviytyä elämän vastoinkäymisistä paranisivat. Oppia voisi levittää myös työpaikoille.Mielenterveyden edistäminen kirjattiin opetussuunnitelmiin jo vuonna 2004. Suomi on ollut tässä edellä muita maita. Islanti on saanut paljon kiitosta menestyksellisestä nuorisotyöstään, mutta nyt islantilaiset ovat pyytäneet Suomesta apua. Hekin haluaisivat Hyvän mielen koulu -ohjelman.