Mielipide

Kohti tulevia vaaroja

Maalis­kuussa

”Jalankulkijoita

Lopulta

se iski. Helsingin Sanomat kertoi otsikossaan: ”Uusi vaihtoehto kaupunki­pyörien rinnalle: 120 sähkö­potku­lautaa maanantaina yhteis­käyttöön Helsingissä”.Sen jälkeen rytinää on riittänyt.Toisaalta sähköpotkulaudat ovat luoneet monelle uuden ja helpon tavan liikkua kaupungissa. Toisaalta ne ovat aiheuttaneet onnettomuuksia ja herättäneet närää lojumalla hylättyinä keskellä jalkakäytäviä, portaikkoja ja aukioita.Ruotsissa sähköpotkulautailija kuoli.Turussa sähköpotkulautayritys veti menopelit pois liikenteestä Ruisrockin ajaksi, koska ihmiset eivät kuitenkaan malttaisi olla ajamatta niillä humalassa.Poliitikot ovat paheksuneet. Poliisi on paheksunut. Näkövammaiset ovat paheksuneet.ohitellaan lujaa ja vaarallisen läheltä.” Näin tutun kuuloisesti kirjoitettiin Helsingin Sanomissa myös heinäkuussa vuonna 1997. Silloin kulkuväline oli kuitenkin toinen. Otsikko julisti: ”Rullaluistelusta tulossa jokamiehen hupi”.Artikkelissa kerrottiin, miten rullaluistelu ihastuttaa ja vihastuttaa. Taitamattomat rullailijat eivät hallitse luistimiaan, todettiin. Edes viattomat vauvat eivät olleet säästyneet hullutukselta, kerrottiin. Olihan rullaluistelijoiden nähty työntävän jopa lastenvaunuja.Jo paljon aiemmin vastarinnassa oli seissyt poliisi, rullaluistelubuumin keskellä mukaan rynnisti yritysmaailma. Monet kaupat olivat julistaneet tiloissaan ehdottoman rullailukiellon.rullaluistimia ei kuitenkaan hävitetty maan päältä, ja liikkumismuoto sai keulakuvan valtakunnan politiikan huipulta. Kuvia Sauli Niinistöstä rullaluistimilla julkaistiin suomalaisissa medioissa ahkerasti, ja kohta kohukin laantui.Myös sähköpotkulaudat ovat tainneet tulla jäädäkseen, piti siitä tai ei.Ääripäiden sijaan Helsingin ja Suomen muiden kaupunkien kannattaakin nyt keskittyä etsimään kopromisseja. Monissa maailman muissa kaupungeissa asian kanssa ollaan jo pidemmällä. Sähköpotkulautojen määrää on rajoitettu ja nopeutta laskettu. San Josessa yritysten odotetaan reagoivan kahden tunnin sisällä tietoon siitä, että jokin niiden potkulaudoista on pysäköity epäasianmukaisesti.Jossain vaiheessa häly sähköpotkulautojen ympärillä hiljenee. Ja sitten, joskus tulevaisuudessa, kaupunkiin ilmestyy taas jokin uusi pelottava liikkumislaite. Ehkä jopa lentävä sellainen.