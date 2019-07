Mielipide

Suomi on maa, jossa mustikkakin on ongelma

Heräsin Heräsin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Matkalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Entä

eilen onnellisena.Aurinko paistoi. Pyörä odotti työ­matkan alkua. Pian alkaisi loma.Silmiä vielä aristi, kun avasin yöpöydällä päivystävän äly­puhelimeni. Rutiininomaisesti vilkaisin, mitä sosiaalinen ja muu media tänään minulle kertoo.Hetkessä kävi selväksi, ettei asioiden laita voisi juuri huonommin olla. Nyt en puhu muiden maiden sodan uhreista tai nälkää näkevistä vaan Suomesta, maailman onnellisimmista maasta.Avasin television. Sain tietää, että koirat, luomet ja opiskelu ovat merkittävä uhka ihmispololle. Muun muassa.suihkuun olin jo vajonnut normaalitilaan eli härmäläiseen alarekisteriin.Nukuinkohan edes oikein? Herääminen meni ainakin ihan metsään. Hengittääkään en osaa oikein, tyttäreni valistaa minua ja on aivan oikeassa.Aamusuihku on ympäristöongelma, ja eiköhän hammastahnakin ole puhdasta valkoista pahuutta.Peilistä näen setämiehen, joka on luomakunnan ydinongelma.Aamiaiseksi erehdyn syömään leipää ja mustikkamehua.Eikös se ollut niin, että Suomen luonnossa marjojakin on koko ajan vähemmän? Eikä mustikka taida edes olla ihmiselle niin hyvää kuin jokin ihan paras.Leipä on valkoista, joten häpeän.Elää kuitenkin pitäisi, vaikka elämä se vasta onkin epäinhimillistä. Sen surkeuden kanssa pystyvät kilpailemaan vain syntymä, kuolema ja laiha latte.Muuten, suomen kielessä löytyy sanalle surkea noin 130 synonyymia. Onnelle kolmisenkymmentä, kun oikein tiristää.Ilmasto, tiet, terveyspalvelut, palkat, koulut, opintotuet, vanhempainlomat, työttömyysturva ja mitä näitä olikaan. Puhdasta kurjuutta. Eri mieltä olevat? Muut? Peukku alas.Polkupyörä? Aamulla luin, että polkupyöräilijät ovat suuri ongelma liiken­teessä. Pyörä joutaa samaan ei-kasaan autojen ja sähköskoottereiden kanssa.työ? Siinä vasta megaongelma kaikille niille, joilla sitä on ja joilla ei ole.Entä mikä elämässä on se liian harvoin ja harvoille toistuva taakka, jolloin juodaan ja syödään liikaa, paitsi jos aika menee säiltä ja eläimiltä suojautumiseen?”Lomalla riidellään, elokuussa erotaan”, tiivisti Ilta-Sanomat loman otsikossaan 2017.Ei! Nyt riittää. Kännykkä kiinni ja katse kohti valoa.