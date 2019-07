Mielipide

suuri poliittinen saavutus oli yksilön­vapauksien paaluttaminen länsi­maisen ajattelun perustaksi. Tämän vuosisadan suurin haaste on mitä ilmeisimmin ilmastonmuutos.Ilmastonmuutosta vastaan ei ole helppoa taistella kielloilla ja veroilla. Polarisoituneessa yhteiskunnassa on lähes mahdotonta säätää kulutusta ja elämäntapoja koskevia kieltoja, jotka koettaisiin laajasti ­oikeudenmukaisiksi.Olennainen kysymys on, miten yksilönvapauksia ja yhteiskunnan etua voidaan varjella samanaikaisesti.laajasti huomiota saanut työkalu on sääntelytapa, joka tunnetaan nimellä nudging. Suomeksi sitä voidaan kutsua esimerkiksi tönäisemiseksi.Tönäiseminen on lainsäädäntötekniikkana psykologiasta ja käyttäytymistaloustieteestä ammentava ajattelutapa, jossa yksilöä pyritään ohjaamaan hänen pitkän aikavälin etujensa mukaiseen toimintaan ilman rangaistuksia, veroja tai rahallisia tukia.Onnistuessaan tällainen peh­meämpi sääntely voi ohjata suurta enemmistöä mutta jättää silti vapauden niille ihmisille, joille jokin yksittäinen asia on erityisen tärkeä. Tönäisyihin perustuva lainsäädäntö pyrkii siis hakemaan tasapainoa yhteiskunnan ohjauksen ja yksilönvapauksien välille.Yksi esimerkki tönäisyistä ovat yrityksille asetetut tiedonantovelvoitteet. Esimerkiksi vaatimus ilmoittaa elintarvikkeiden kalorimäärä tönäisee kuluttajia kohti terveempää ruokavaliota. Samalla logiikalla tupakka-askien kansissa olevat varoitukset ja kuvat tupakoinnin haitoista vähentävät tupakointia.ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa kuluttajia voitaisiin pyrkiä ohjaamaan ilman täyskieltoja. Voitaisiin esimerkiksi säätää, että tuotteissa on ilmoitettava niiden hiilijalanjälki. Kauppoja taas voitaisiin kannustaa siihen, että ne suosisivat esillepanossa terveellisiä ja ympäristöystävällisiä tuotteita.Joissain Yhdysvaltojen osavaltioissa kuluttajia on saatu vähentämään sähkönkulutusta ilmoittamalla säännöllisesti, miten kunkin kotitalouden energiankäyttö eroaa naapuruston energiankulutuksesta. Saksassa vastaavaa vaikutusta on haettu asuinalueiden laidoille asennetuilla näyttötauluilla, jotka kertovat kyseisen alueen energiankulutuksesta.Uusiakin tönäisykeinoja voidaan kehittää. Esimerkiksi lentoliikenteen ilmastorasitusta voitaisiin vähentää niin, että matkaa varatessa lentoyhtiön pitäisi ilmoittaa kuluttajalle matkan aiheuttamat päästöt ja niiden seuraukset luonnolle.Tällaista pehmeää ilmastovaikuttamista on pidetty liian heikkona keinona siihen nähden, että ilmastonmuutos on merkittävä maailmanlaajuinen uhka. Toisaalta esimerkiksi tupakanpoltto on vähentynyt siitä huolimatta, että sitä ei ole kielletty. Pyöräilykypäriäkin käytetään yhä enemmän, vaikka kypärän puuttumisesta ei rangaista.tönäisytapa ovat säännöt, joita sovelletaan, ellei joku nimenomaisesti halua poiketa niistä. Tunnettu esimerkki on käytäntö, jonka mukaan henkilön oletetaan suostuneen elinluovutukseen, ellei tämä ole ­eläessään nimenomaisesti sitä vastustanut.Samaa ajatusta voisi soveltaa postinjakeluun: oletus voisi olla, että asukas ei halua mainoksia, ellei postilaatikossa nimenomaan ilmoiteta muuta. Silloin mainospostin määrä vähenisi huomattavasti.Ilmastonmuutos haastaa yksilönvapaudelle perustuvan maailmankuvan. Joissain puheenvuoroissa onkin jo vaadittu, että yksilöiden ­oikeuksista on tingittävä ympäristönsuojelun nimissä. Houkuttelevampi vaihtoehto on kuitenkin länsimaisen elämäntavan muuttaminen kestävämmäksi tieteen, teknologian ja uusien kulutustottumusten avulla.Lainsäädännöllä on paikkansa tällaisen muutoksen aikaansaamisessa, mutta samalla on tärkeää muistaa, että lainsäädäntö ei ole vain kieltoja, käskyjä ja veroja. Tönäisyihin ja pehmeään sääntelyyn perustuva politiikka on yksi käyttökelpoinen väline, kun pyrimme turvaamaan yksilöiden autonomian ja ratkaisemaan 2000-luvun ongelmia.