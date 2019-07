Mielipide

Päiväkodin arjessa hiljainen lapsi jää vaille huomiota

Nähdäänkö

varhaiskasvatus edelleen pelkästään lasten hoitopaikkana? Onko ruokailu kasvatusta vai hoitoa? Mitä päiväkodin arjessa tapahtuu?Lapsiryhmät ovat isoja ja henkilökuntaa on liian vähän. Työaika on laskettu minuuttien tarkkuudella. Intohimoisesti työnsä hoitavilla kasvattajilla on jatkuva kiire.Ensimmäiset kokemukset syrjäytymisestä syntyvät lapioiden ja ämpäreiden keskellä. Kolmevuotias lapsi istuu hiekkalaatikossa leikkikavereiden kanssa eikä tule syystä tai toisesta ymmärretyksi.Varhaiskasvatuksen systeemi ei toimi. Päiväkodin arjessa hiljaiselle lapselle ei ole aikaa antaa huomiota, kun taas erityistä tukea tarvitseva lapsi saa ”pikahoitoa”. Kumpikaan ei saa riittävää varhaiskasvatussuunnitelman mukaista kasvatusta.Ei ihme, että kiireisten kohtaamisten jälkeen huoltajille jää olo, että heidän lapsensa asioista ei olla aidosti kiinnostuneita. Meillä ei ole resursseja kasvattajan läsnäoloon ja aitoon kohtaamiseen.Heinäkuun kesäpäivystys on pienoismalli yhteiskunnallisesta katastrofista. Henkilökunta vaihtuu viikoittain, kuten lapsetkin. Kukaan ei tunne ketään. Kasvattajatiimin työnjako ja yhteisymmärrys muodostuvat lennossa – jos muodostuvat. Tiimipalavereja ei ole. Erityistä tukea tarvitsevat lapset ovat ryhmissä ilman avustajia. Ryhmän tavoite on selviytyä päivästä. Lapset alkavat oireilla, jokainen omalla tavallaan.Jos varhaiskasvatuksesta säästetään, kasvatamme lapsia, joilla on jo ensimmäiset kokemukset pahoinvoinnista.Kiertävän erityislastentarhanopettajan osaamista tarvitaan ryhmiin entistä enemmän. Varhaista tukea tulee antaa ajoissa.Tulevaisuuden taitoja ovat luovuus, vuorovaikutustaidot ja yhteistyökyky. Pitäisikö näiden taitojen harjoittaminen aloittaa vasta ensimmäisellä luokalla vai jo siellä, missä lasta ”hoidetaan”?Koulussa on liian myöhäistä luoda pohja lapsen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Nyt on aika katsoa menoa uudesta näkökulmasta.