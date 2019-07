Mielipide

Aktiivimallin tilalle pitää saada kunnolliset työvoimapalvelut

tavoitteena on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin neljässä vuodessa. Tilastojen valossa ja asiantuntija-arvioiden mukaan aktiivimalli ei ole lisännyt työllisyyttä merkittävästi. Maailmantalouden noususuhdanteen myötä työllisyys koheni jo vuoden 2017 puolella. Tutkimuksilla onkin vaikea tuottaa varmaa tietoa mallin myönteisistä työllisyysvaikutuksista.Kielteisiä vaikutuksia taas voidaan todeta tutkimattakin. Te-toimistoissa on jouduttu priorisoimaan aktiivimallin vaatimia toimia, myös määrärahojen käytössä. Se on vähentänyt työllistymistä aidosti edistäviä räätälöityjä toimenpiteitä ja työnantajien palvelua.Lukuisat työttömät ovat turhaan pyrkineet pätkätöihin ja osallistuneet tarjolla oleville viiden päivän kursseille. Teennäinen aktiivisuuden osoittaminen on koettu nöyryyttävänä ja työttömyysturvan leikkuri epäoikeudenmukaisena.Työttömyysturvan vastikkeellisuus toteutuu paremmin virkailijan ja työttömän yhdessä laatiman työllistymissuunnitelman kautta. Suunnitelman tulisi tosin pohjautua henkilön yksilölliseen palvelutarpeeseen, todelliseen osaamiseen ja realistisiin vaihtoehtoihin. Silloin siihen on helppo sitoutua. Jos työtön ei tekisi omaa osuuttaan suunnitelman toteuttamisessa, työttömyysturvan vähentäminen ei olisi epäoikeudenmukaista.Te-toimistot ovat avainasemassa työnhakijoiden työmarkkinakelpoisuuden arvioinnissa ja parantamisessa. Joidenkin työllistäminen etenee vaiheittain ja sisältää myös muiden tahojen räätälöityjä palveluja.Varmuus omasta osaamisesta ja mahdollisuuksista lisää työllistymisprosessissa tarvittavaa muutoskyvykkyyttä ja motivaatiota. Työttömien osaamisen selvittäminen ja päivittäminen edistää työllisyysasteen nostamista mutta vaatisi asianmukaiset resurssit.Työvoimapalvelujen resursointi pohjoismaiselle tasolle maksaa, mutta niin maksavat myös työttömyys, viivästynyt kuntoutus ja syrjäytyminen sekä osaavan työvoiman puute.