Mielipide

Tyttö, sinäkin voit olla futistähti

Helsingissä

Aiemmin

Sankaritarinoiden

vuoden energisin viikko alkaa olla maalissa. Helsinki Cup -viikko, jonka aikana pallo­kentillä on pelannut yli 20 000 juniorijalkapalloilijaa.Joskus muinoin olin yksi junnuista, nyt olen jo vuosia kuulunut kentän laidalla kkk-jengiin eli kannustaviin, kuljettaviin ja kustantaviin vanhempiin. Sitten omien pelivuosieni turnaus on ammattimaistunut, kasvanut ja kansainvälistynyt.Tänä vuonna merkittävää oli mimmi­futiksen kasvu: turnauksessa pelasi enemmän tyttöjä kuin koskaan aiemmin. Turnaus on viidessä vuodessa kolminkertaistanut tyttöjoukkueiden määrän. Nyt ­tyttöjoukkueita oli alle parisataa vajaan 1 400 turnausjoukkueen joukossa.Tyttöjen määrän kasvu turnauksessa sopii jatkumoksi tänä kesänä hehkutettuun naisten jalkapallon kasvutarinaan. Junioriturnausta edeltäneet MM-kisat kiinnostivat mediaa ja yleisöä enemmän kuin koskaan. Ylen lähettämää finaali­ottelua Yhdysvaltojen ja Hollannin välillä katsoi liki 700 000 katsojaa.tällä viikolla HS haastatteli Helsinki Cupissa pääkaupunkiseutulaisia ja kajaanilaisia tyttöjä, jotka kertoivat MM-kisojen merkityksestä. Nuoret pelaajat luettelivat esikuviensa nimiä. Megan Rapinoe, Alex Morgan, Hedvig Lindahl, Marta, Cristiane, Steph Houghton.Heidän pelitapaansa oli seurattu ja sanojaan urheilumaailman tasa-arvosta, epäkohdista ja kehityksestä kuunneltu. Esikuvien innoittamana tytöt haaveilivat maajoukkuepaikoista, ammattilaisuudesta ja ulkomaisiin seuroihin pääsystä.Tuli mieleen, kuinka 90-luvun alussa alakoululaisena kirjoitin ystäväkirjaan toiveammatikseni jalkapalloilijan. Joukkuetoverini mielestä asiassa oli iso mutta: me ei olla poikia, joten se ei ole mahdollista. Kaikki futisidolimme olivat miehiä. Se ei ollut meistä lannistavaa, vaan niin vain oli. Treenasimme ja kilpailimme suurella motivaatiolla niin tyttöjen kuin poikienkin kanssa, mutta urheiluhaaveissa pojat ylettyivät pidemmälle.ja esikuvien voima lapsiin on suuri. Meitä vanhempia muistutetaankin usein siitä, miten epätodennäköinen haave huippu-urheilu on. Niinhän se on. Olennaista ei ole, onko lapsi lopulta yksi harvoista huipulle pääsevistä. Olennaista on, että esikuvien kautta omat tulevaisuuden mahdollisuudet tuntuvat monipuolisemmilta tässä ja nyt.Tämä kesä kisoineen avasi haaveiden ikkunan isommaksi myös tytöille. Joukkuekavereiden kesken voi todeta: se on mahdollista.