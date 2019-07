Mielipide

Lihavuutta pitää torjua laeilla ja säädöksillä

aikuiset ovat Suomessa selvästi vähemmistönä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viime vuonna julkai­semien tulosten mukaan yli 30-vuotiaista miehistä 72 ja naisista 64 prosenttia on ylipainoisia. Näissä ikäluokissa on nyt sata­tuhatta lihavaa enemmän kuin vuonna 2011.Lihavuuden yleistyminen merkitsee, että tulevina vuosina Suomessa esiintyy entistä enemmän diabetesta, maksasairauksia, kohonnutta verenpainetta, sydänsairauksia, aivohalvauksia, uniapneaa, syöpää, masennusta, lapsettomuutta, synnytykseen liittyviä häiriöitä ja muita sairauksia, joita ylipaino aiheuttaa.on vuosikymmenien ajan yritetty kannustaa terveellisempään syömiseen. Vuodesta 1985 maassa on ilmestynyt viisi ravitsemussuositusta. Niiden lisäksi on ollut monia kampanjoita terveellisen ruoan puolesta. Ylipainoisten määrän jatkuva nousu osoittaa, etteivät neuvonta ja valistus ole kyenneet estämään väestön lihomista.Päättäjämme ovat usein reagoineet hienolla tavalla tilanteissa, joissa yhteiskunnallinen kehitys on johtanut kansalaisten hyvinvoinnin vaarantumiseen. Loistava esimerkki on 1970-luvulla alkanut kehitys, jonka ansiosta Suomen liikennekuolemat vähenivät murto-osaan aiemmasta. Silloin oivallettiin, ettei turvallisuutta voida merkittävästi parantaa opettamalla autoilijoita ajamaan paremmin. Laadittiin lakeja ja säädöksiä – nopeusrajoitukset, turvavyöpakko, promillerajat, talvirengaspakko ja niin edelleen –, joita pääasiassa saamme kiittää turvallisemmasta liikenteestämme.Suomessa lihavuusepidemiaa on heikolla menestyksellä yritetty nujertaa opettamalla ihmisiä ”ajamaan paremmin” nykyisessä lihottavassa ruokamaailmassa. Missään muussakaan maassa väestöön suunnatut kampanjat eivät ole estäneet väestöä lihomasta. Mikseivät päättäjämme ole ryhtyneet laeilla ja säädöksillä ohjaamaan syömistottumuksia vähemmän lihottavaan suuntaan?taustalla vaikuttavat virheelliset käsitykset lihomisen syistä. Yleisesti ajatellaan, että kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet pysyä normaalipainossa. Tällöin ylipaino nähdään motivaatiokysymyksenä: ylipainoiset eivät vain viitsi riittävästi huolehtia painostaan.Ajatus samanlaisista mahdollisuuksista huolehtia painosta on yhtä virheellinen kuin kuvitelma, että kaikista voi tulla orkesterimuusikoita tai seiväshyppääjiä.Perimämme vaihtelee paljon, ja lapsuuden aikana omaksutut tottumukset lisäävät erilai­suutta. Suklaan, jäätelöannoksen ja hampurilaisaterian näkeminen aiheuttaa monien aivoissa mielihalujen vilkasta vipinää, toisten kohdalla vain rauhallisia signaaleja.Motivaation puutteesta ei voi olla kysymys, sillä suomalaiset pyrkivät tosissaan eroon liikakiloistaan. THL:n väestötutkimuksen mukaan joka vuosi kolmasosa naisista ja neljäsosa miehistä yrittää vakavissaan laihduttaa.ylipainoiset ovat perimältään ja muilta ominaisuuksiltaan samanlaisia kuin suomalaiset ennen lihavuusepidemian alkua 40 vuotta sitten. Väestön lihomista ei voida selittää ihmisten henkilökohtaisilla ominaisuuksilla. Syitä pitää etsiä lihottavasta elinympäristöstä.Ylipainon yleistyminen ei johdu moraalisesta heikkoudesta vaan valtavasti lisääntyneestä ruokatarjonnasta ja lihottavien elintarvikkeiden kulutuksen lisääntymisestä. Ruokamaailmassa pärjäävät nyt enää ne onnekkaat, jotka ovat saaneet vanhemmiltaan edulliset geenit ja lapsuuden.elintarvikkeiden kulutusta voidaan vähentää laeilla ja säädöksillä. Monissa maissa tähän on jo ryhdytty. Kohteina ovat sokeri­pitoiset virvoitusjuomat ja tarpeettomat energiatiheät elintarvikkeet, kuten makeiset ja peruna­lastut, joiden hintaa on tuntuvasti nostettu. Myös roskaruoan mainostamista lapsille on rajoitettu.Lihavuuden torjuntaan on ryhdyttävä myös Suomessa, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus parempaan elämään. Lihottavien elintarvikkeiden kulutuksen vähentäminen ­verotuksella ja säädöksillä ei maksa mitään. Päinvastoin, viisailla verotusratkaisuilla valtion tulot saattavat kasvaa. Ajan mittaan lihavuus­sairauksien väheneminen keventäisi terveydenhuoltomme kuluja.