Psykoterapiaan pääsy on pienituloiselle hyvin vaikeaa

hakeutuminen ja hoidon saaminen on vähävaraiselle kuntoutujalle liian kallista. Ennen varsinaisen psykoterapian aloittamista asiaan kuuluu käydä arviokäynneillä psykoterapeuteilla. Sopiva psykoterapeutti ei välttämättä ole se ensimmäinen, jolle arviointiajan sattuu saamaan. Tällöin potilas joutuu käymään useammalla terapeutilla ja maksamaan jokaisesta käynnistä 70–90 euroa.potilas käy vaikkapa kahdella psykoterapeutilla kaksi kertaa, kokonaissumma nousee jo niin suureksi, että esimerkiksi sairauspäivärahalla tai kuntoutustuella elävälle se on liian paljon.Toinen ongelma psykoterapiassa vähävaraisten potilaiden kannalta on se, että jotkut psykoterapeutit laskuttavat kaikista poissaoloista, vaikka potilas olisi korkeassa kuumeessa eikä pääsisi vastaanotolle ja vaikka hän yrittäisi hyvissä ajoin perua käynnin sairauden takia. Voi vain ihmetellä, onko tämänkaltaisella toiminnalla moraalista pohjaa.potilas joutuu jättämään käynnin tai pari väliin odottamattoman sairauden, esimerkiksi influenssan tai oksennustaudin takia, taloudelliset kustannukset ovat jälleen niin suuret, että Kelan tuilla elävä potilas joutuu kohtuuttoman taloudelliseen ahdinkoon.Mitä potilaan pitäisi tehdä? Tulla vastaanotolle 39 asteen kuumeessa ja ottaa riski jälkitaudeista? Käyttää laskuihin ja ruokaan varatut rahat toteutumatta jääneen kerran maksamiseen, ottaa pikavippi vai lopettaa psykoterapia kokonaan?Potilas joutuu näin kohtuuttomaan tilanteeseen, sillä silloin, kun hän kykenee tulemaan vastaanotolle, Kela maksaa kuntoutuksen kokonaan tai osittain, mutta silloin, kun hän on esimerkiksi saanut influenssan, hän ei saakaan mitään, ei edes apua sosiaalitoimesta laskun maksamiseen. Milloin näistä pienituloisia kuntoutujia kohtuuttomasti rasittavista menettelytavoista voitaisiin luopua?lukunsa ovat Kelan kuntoutuspsykoterapian omavastuuosuudet, jotka ovat liian suuria pienituloiselle potilaalle. Näihin omavastuisiin voi toki hakea avustusta toimeentulotuesta. Ongelmana on kuitenkin se, että potilaalla saattaa olla sairaudesta johtuvia kuluja, joita yhteiskunta ei korvaa mutta jotka potilas joutuu silti itse maksamaan. Näitä kuluja ovat muun muassa pakko-oireisesta häiriöstä johtuvat ylisuuret vesimaksut.että pakko-oireista kärsivä potilas ei pääse ylisuurista vesimaksuista eroon sen takia, ettei hänellä ole varaa maksaa niiden lisäksi psykoterapian omavastuuosuutta eikä hän saa yhteiskunnalta apua, koska laskennallisesti hänellä on riittävästi rahaa maksaa omavastuuosuudet, vaikka tosiasiallisesti rahat menevät sairauden kustannuksiin.Kelan käytänteet ovat muuten hyvin toimivia, kunhan kuntoutus vain mahdollistettaisiin myös vähävaraisille ja heikommassa asemassa eläville.