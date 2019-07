Mielipide

Raha on nyt ihmisille merkki omasta arvosta

aikoja, kun kesäisin kohistiin mustikka­sadon kypsymisestä ja uimarien varpaita uhkaavista jättihauista!Nyt median helvetinmylly ei seisahda hetkeksikään. Heinäkuussa on kiistelty opiskelijoiden lomista ja jaksamisesta. Yksien mielestä ennen oli huonommin, toisten mielestä juuri nyt.Totuutta ei saada selville, koska sitä ei ole. Tilastoja kyllä on, mutta ihmisten hyvinvointi – jaksaminen tai uupuminen – ei selity pelkästään numerotiedolla. Yhä tärkeämpää on se, miten asiat koetaan.tarina tosi tai ei, se on toinen juttu. Näin nämä asiat koetaan,” tuolloinen puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo (ps) kommentoi vuonna 2015 maahanmuuttajien väi­tettyä sosiaalitukien väärinkäyttöä.Slunga-Poutsaloa pilkattiin aikanaan kovasti. Nykyään politiikassa vedotaan kuitenkin koko ajan siihen, miten asiat koetaan.Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd) puhui talvella ”tilastojen takana” tapahtuneesta eriarvoistumisesta, joka tarkoittaa kai ihmisten epäoikeudenmukaisuuden kokemusta.Työministeri Timo Harakka (sd) puolestaan selitti viime viikolla Ylen haastattelussa, miksi työttömien aktiivimalli pitäisi purkaa jo ennen kuin sen vaikutuksista saadaan tutkimustuloksia:”Tämä johtuu siitä, että on tuhansia ja kymmeniätuhansia ihmisiä, jotka kokevat tämän heitä koskevan aktiivimallin ja nimenomaan sen leikkurin epäoikeudenmukaisena ja kysyvät päivittäin, että vieläkö se on voimassa”, Harakka sanoi.on isosta näkökulman vaihdoksesta. Amerikkalainen politiikan tutkija Francis Fukuyama arvioi teoksessaan Identity – The Demand for Dignity and the Politics of Resentment (2018), että yksilön kokemus on saanut yliotteen ulkoisesta todellisuudesta.“Läpi ihmiskunnan historian ihmisyksilöt ovat kokeneet olevansa ristiriidassa yhteisönsä kanssa. Vasta modernilla ajalla olemme kuitenkin omaksuneet ajatuksen, että aito sisäinen minä on mittaamattoman arvokas ja ulkoinen yhteiskunta systemaattisesti väärässä ja epäoikeudenmukainen ensin mainittua arvioidessaan.”Fukuyaman mukaan ihmiset kokevat oman minänsä hyvin arvokkaaksi, mutta ovat samalla epävarmoja siitä, arvostaako ulkomaailma heitä yhtä paljon kuin he itse. Siksi he tarvitsevat siitä lakkaamattomia vakuutteluja.Yhteiskunnalliset keskustelut ovat nyt isolta osalta niiden vakuuttelujen etsimistä. Juuri se on sitä paljon puhuttua ”identiteettipolitiikkaa”.Esimerkiksi jokainen yhteenkään eläkeläisiltaan osallistunut tietää, ettei eläkkeiden suuruus ole eläkeläisille pelkkä rahakysymys vaan merkki siitä, arvostetaanko Suomessa ”tämän maan rakentajia”.arvostuksen tarvetta on helppo ymmärtää, sillä moni heistä kokee jääneensä sivuun vauhdilla muuttuvassa maailmassa. Saman tunteen näyttävät nyt kuitenkin jakavan monet muutkin ryhmät.Uhrin asemaan on tungosta, kun enemmistöt ja hyväosaiset yrittävät esittää oman tilanteensa mahdollisimman surkeassa valossa.Keskustelu opiskelijoiden kesä­lomasta kääntyi nopeasti siihen, arvostetaanko Suomessa opiskelijoita, nuoria tai mielenterveysongelmaisia.Väittely oli erinomainen esimerkki Fukuyaman esittelemästä muutoksesta, sillä julkisuudessa käytiin samaan aikaan kahta eri keskustelua: vanhan ajan poliittista keskustelua yhteiskunnan resurssien jakamisesta ja uuden ajan identiteettikeskustelua sukupolvien arvostuksesta. Luonnollisesti keskustelijat puhuivat täysin toistensa ohi.menestyvät sen pelin taiturit – Suomessa vihreät ja perussuomalaiset. Sen sijaan perinteiset poliitikot ovat nyt pahasti sormi suussa.”Demokratiat ovat oppineet tekemään kompromisseja ja jakamaan erotuksen vastakkaisten talous­näkemysten välillä. Identiteettikysymyksiä on kuitenkin vaikeampi sovitella: joko tunnistat minut tai et tunnista”, Fukuyama huomauttaa.Esimerkiksi eläkeläisten kympeiksi leikattu vappusatanen on perinteinen poliittinen kompromissi, mutta identiteettipoliittisesti siitä voi tulla vielä raskas riippa.Kun ihminen etsii vakuutusta omasta arvostaan, niin ei, hän ei halua puolikasta.