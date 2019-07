Mielipide

Kirjan saa jättää kesken

en lukenut juuri yhtään. Voisin syyttää siitä univelkaa ja pikkulapsiarkea, mutta suurin syy oli yöpöydällä lojuva laaturomaani. Se eteni tahmeasti, ja jouduin pakottamaan itseni tarttumaan siihen edes silloin tällöin.Sitten keväällä varasin itselleni pienen muodikkaan staycationin eli yön liian kalliista designhotellista, koska halusin olla hetken erossa jo vuoden täyttäneestä vauvasta ja vihdoinkin nukkua.Pieleenhän se meni.tiedä, johtuiko se stressistä vai illalla syödystä ruuasta, mutta kun olin menossa nukkumaan, minulle tuli todella huono olo. Pyörin sängyssä mahakipuisena ja kylmän hien kuorruttamana.En pystynyt nukkumaan. Pystyin kuitenkin lukemaan kirjaa.Onneksi pakkasin mukaan aivan toisen kirjan kuin sen kuukausia piinanneen. Luin sitä pitkälle aamuyöhön, ja se toimi kuin kipulääke. Paitsi oikeastaan se toimi paremmin, sillä siitä tuli myös parempi mieli: kallis yö hotellissa ei mennyt ihan hukkaan.osa ihmisistä pitää kirjojen lukemista hyvänä asiana. Todella moni sanoo, että haluaisi lukea enemmän kuin mitä he nyt lukevat. Kirjat vain jäävät helposti muun tekemisen jalkoihin.Tärkein oppi, joka minua on auttanut saamaan aina uudelleen kiinni lukemisesta, on kuitenkin helppo: kirjan saa jättää kesken.Lukeminen ei ole velvollisuus eikä pakko. Jos tuntuu siltä, että sitä haluaisi tehdä elämässään enemmän, ei ainakaan kannata jäädä jumiin teokseen, joka ei innosta.Aivot nimittäin oppivat tekemään sitä, mitä niillä tekee paljon. Kun lukeminen nappaa taas mukaansa, ehkä ne hankalammatkin teokset aukeavat.on kiireiseen arkeen lopulta käyttöliittymänä aivan nerokas: sitä voi lukea vaikka vain viisi minuuttia kerrallaan, ei tarvitse räpeltää laitteita auki eikä surffata suoratoistopalveluissa.Kirjoja voi olla kesken monta kerrallaan, ihan kuin tv-sarjoja. Niitä voi ripotella eri puolille kotia ja pitää yhden luettavana kännykässäkin.minun lukuinnostukseni palauttanut teos oli Elizabeth Stroutin pieni, taidokas kirja Nimeni on Lucy Barton. Ei varmasti toimi kaikille, mutta kannattaa kokeilla.Jätä kesken, jos ei innosta.