Ruokaympyrä ehdoksi lounassetelille – harva pystyy vastustamaan notkuvia buffetpöytiä

on järjetöntä toimistotyöläisen painonhallinnan kannalta. Liian runsaat buffetpöydät ja liian niukat mikropinaattikeitot vuorottelevat lounaspöydissä. Kumpikaan ei vaihtoehto ei edistä painonhallintaa.Lounassetelijärjestelmä kannustaa lounasravintoloita kilpailemaan ruuan runsaudella. Harvalla on mielenlujuutta ottaa jatkuvasti pienempiä ja terveellisempiä annoksia, kun vieressä on notkuva kahdeksan ruokalajin buffetpöytä. Ruoan paljous on synonyymi lounashetken rentouttavalle mukavuudelle.Jos lihavuuteen halutaan todella puuttua, työikäisten lounasta voisi tukea lounasseteleiden sijaan samalla tavoin kuin opiskelijoiden lounaita. Tuen saisivat sellaiset ravintolat, joista saa Kelan suosituksen mukaisen ruokaympyrää noudattavan lounaan.Nykyinen opiskelijaruoka on monin paikoin erinomaista hintaansa nähden ja kannustaa syömään järkevän kokoisen ja sisältöisen annoksen. Täysin sama ruoka soveltuisi myös suurelle osalle muita lounasruokailijoita. Kolme terveellistä vaihtoehtoa riittää tyydyttämään myös tunteen oman valinnan tekemisestä ja mukavasta rauhoittumishetkestä.