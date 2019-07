Mielipide

Ajokulttuuri sähköpotku­laudoilla on aivan holtitonta

käyttö on riistäytynyt käsistä. Enää ei ole kysymys vain sinne tänne jätetyistä potkulaudoista vaan ajokulttuurista.Pääasialliseksi ajoväyläksi on muodostunut jalkakäytävä. Potkulautojen vauhti on melkoinen ja jalankulkijoiden varominen tuurista kiinni. Jos asiasta huomauttaa, saa vastaansa haistattelua.Uutena ilmiönä on tamdem-ajo, jossa kaksi henkilöä ajaa samalla potkulaudalla. Jopa isä on ollut opettamassa tenavaansa ajamiseen – jalkakäytävällä. Viikonloppuisin humalassa ajamisesta on tullut ravintolaillan jatke.Potkulauta voi olla käyttäjälleen vaikeasti hallittava. Vielä kukaan ei ole kuollut kuten Tukholmassa ja Lontoossa, mutta Töölön tapaturma-asema on jatkuvasti työllistettynä sähköpotkulaudoilla aiheutuneista tapaturmista.Tarvitaan pelisäännöt, joita myös noudatetaan. Sama koskee myös osaa kaupunkipyörien käyttäjistä, joille jalkakäytävällä ajo on arkipäivää.