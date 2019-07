Mielipide

En saanut lippua rikkinäisestä automaatista – kesälomamatka päättyi konduktöörin läksytykseen

VR

kohtelee matkustajia edelleen samaan töykeään tyyliin kuin mitä vessaemännät aikanaan Leningradin-junassa. Ei mitään inhimillisyyttä.Kesälomamatkani päättyi surkeasti konduktöörin läksytykseen ilman lippua matkustamisesta. Olin saanut kyydin Iittalan seisakkeelle, josta oli tarkoitus ostaa junalippu automaatista. Automaatti oli kuitenkin epäkunnossa ja lippu jäi saamatta. Hädissäni otin valokuvan automaatin näytöstä siltä varalta, ettei minua uskottaisi.Konduktööri uskoi asian kuvan näytettyäni, mutta ilmoitti tylysti, että seuraavalla asemalla on jäätävä pois junasta ja hankittava lippu. He eivät myy lippuja tällaisessakaan tapauksessa. Eli ulos vain junasta jollekin oudolle asemalle! Entä jos sielläkin on sama vika? Mitä sitten, taasko seuraavalle? Tällainen on aivan liian vaikeaa kahdeksaakymmentä käyvälle mummulle koiran ja matkalaukun kanssa.Oikeustajuni ei tätä sulata. Seisakkeen ainoa, VR:n oma lippuautomaatti on epäkunnossa, mutta asiakkaat pannaan kärsimään siitä.