Mielipide

Uudet kiskoparit luovat hyvää kaupunkirakennetta

Maanmittarit

lyövät tolppiaan Raide-Jokerin linjaukselle. Taloja puretaan, kun asemia ja raiteita rakennetaan yhdistämään Helsingin Itäkeskus ja Espoon Keilaniemi.Linjauksen lähistöjen asukkaat ovat huolissaan kotiensa ympäristön muutoksesta. Kauanko rakentaminen jatkuu, katoaako lähimetsä, katkeaako perheen pienimmän koulupolku? Miksi pitäisi iloita uudesta pikaraitiotiestä, jos ei tarvitse itä–länsi-suunnan yhteyttä?Raiteiden rakentaminen on kuitenkin yhtä ihmistä tai kaupunginosan väestöä suurempi asia. Raide-Jokeri ei ole yksinäinen serpentiininauha idän ja lännen välillä vaan keskeinen rakennuspalikka osana laajempaa verkostoa.Kun on kuvitellut, että ikkunasta avautuva maisema pysyy samana maailman tappiin, uuden rakentaminen ahdistaa ja masentaa. Kuitenkin se, mitä seuraisi, jos raiteita ei rakennettaisi, ahdistaisi ja masentaisi enemmän ja useampia.Kyse ei ole sen pienemmästä asiasta kuin kestävästä kehityksestä ja ilmastonmuutoksen torjunnasta. Pääkaupunkiseudun kaupunkien poliittiset päättäjät ovat tiiviisti sitoutuneet joukkoliikenteen rakentamiseen. Myös maakunnan suunta on selkeä: yleiskaavat ja maakuntakaavat vilisevät raidevarauksia.ryväs pää­kaupunki­seudun raide­hankkeita, joista ilmasto ja lapsemme kiittävät: kehärata valmistui, länsimetro rakennettiin, ja seuraavaksi metroa jatketaan Matinkylästä Kivenlahteen.Raide-Jokerin työt alkoivat. Suunnittelupöydällä ovat Espoon kaupunkirata, Lentorata ja Pisararata sekä Vihdintien, Tuusulanväylän ja Malmin pikaraitiotiet ja pikaraitiotie välille Mellunmäki–Hakunila–Tikkurila–Lentoasema. Ehkä tulevaisuudessa rakennetaan Söderkullan pikaraitiotie tai metro. Pienempiä hankkeita ovat rakenteilla oleva Telakkarannan raitiotie ja tulevat raitiotiet Nihti–Laajasalo, Nihti–Merihaka–Hakaniemi sekä Topeliuksenkatu–Fredrikinkatu.Raideliikenteeseen perustuva kaupunkirakenne on hyvyyttä. Se edistää taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää kasvua, kun asuminen, työpaikat ja palvelut asettuvat raiteiden äärelle.