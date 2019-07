Mielipide

nuoruu­dessani toivottiin, että nuoret innostuisivat politiikasta. Meitä patisteltiin ”aktiivisuuteen”. Käytännössä se tarkoitti joko Eurooppanuorten jäsenyyttä tai pinssien kiinnittämistä olkalaukkuun.2000-luvun alun aktiivisuus näytti surkealta räpiköinniltä, kun kesän alussa seurasin nuorten ilmastoaktivistien Green New Deal -tapahtumaa Washingtonissa.Jono paikalle oli korttelien pituinen, vaikka illan aikana ei esiintynyt yhtään bändiä.Minun nuoruudessani paikalle olisi raahattu joku vaihtoehtoräppäri aktivoimaan nuorisoa.Vieressäni istui ikäiseni amerikkalaismies. Myös hän näki sukupolvieron meidän kolmikymppisten ja parikymppisten järjestäjien välillä.”Olen miettinyt, miksei meidän sukupolvemme tehnyt tätä”, hän sanoi.Siis lähtenyt toden teolla taistoon ilmastonmuutosta vastaan.syy voi olla se, että vielä 20 vuotta sitten ilmastonmuutos oli tulevaisuuden uhkakuva. Nyt se on todellisuutta.Juttelin nuoren amerikkalaisen kanssa, joka kertoi jättäneensä opinnot kesken ja omistautuneensa ilmastokampanjalle.Ai miksi? Koska juuri ennen kuin hän muutti opiskelemaan, kotiseudulla Montanassa riehuivat valtavat tulipalot.Tapahtumassa nähdyllä videolla toinen nuori kertoi ryhtyneensä aktivistiksi sen jälkeen, kun koti oli palanut poroksi Kalifornian paloissa viime syksynä.Ilmastonmuutos on jo pahentanut Yhdysvaltain länsiosien maastopaloja. Se, että näkee kotinsa katoavan savuna ilmaan, lisännee poliittista aktiivisuutta.lavalle nousivat muun muassa amerikkalaisen vasemmiston suurimmat tähdet: presidentiksi pyrkivä Bernie Sanders ja kongressiedustaja Alexandria Ocasio-Cortez.Suomalaiseen ilmastokeskusteluun tottuneesta oli hätkähdyttävää, ettei kukaan puhujista maininnut lihansyöntiä, lentämistä tai autoilua.Yksilön kulutusvalinnat ohitettiin täysin.Sen sijaan puhujilla oli selkeä viholliskuva: ”fossiiliteollisuus” ja ”miljonäärit ja miljardöörit”. Ne pitäisi pakottaa muutokseen, joka samalla loisi uusia, hyviä työpaikkoja tavallisille ihmisille.Moni kyseenalaistaa suunnitelman realistisuuden. Mutta jos realistinen politiikka on polttanut kodin tuhkaksi, sille ehkä haluaakin kääntää selkänsä.