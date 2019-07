Mielipide

Osaajapula litistyi hokemaksi, vaikka se uhkaa hyydyttää hyvinvoinnin

Olemme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuulin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Osaajapula

Liiketoiminnan

tottuneet kärki­sijoihin kansain­välisissä maa­vertailuissa.Kiinnostava onkin raportti, jonka tulokset antavat meistä risti­riitaisen kuvan. Siitä voi nousta esiin jotain paljastavaa – jotain hyödyllistä.Viime viikolla julkistetussa digitaalista murrosta käsittelevässä raportissa Suomi sijoittui sekä keulaan että hännille. Konsulttiyritys PwC:n kysely­tutkimukseen osallistui yksityisessä omistuksessa olevia yrityksiä 31 Euroopan maasta.Suomessa oli muita maita vahvempi usko siihen, että digitaalisuus vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen pitkällä aikavälillä. Suomalaiset yritykset valittivat myös eniten osaajapulaa. Näemme mahdollisuudet, mutta tekeviä käsiä puuttuu.Sen sijaan koko maanosan hännille jäimme kansainvälisten digi­osaajien rekrytoinnissa. Hyödynnämme kehnoimmin esimerkiksi vastavalmistuneita ulkomaalaisia opiskelijoita.Tulos saa tukea muista tilastoista: Pääkaupunkiseudulla korkeakoulututkinnon suorittaneista suomalaisista on yli 80 prosenttia työllistynyt vuosi valmistumisen jälkeen. Samoista kouluista valmistuneiden ulkomaalaisten osuus on noin 40 prosenttia.Liian monet heistä lopulta lähtevät, koska eivät pääse täällä töihin.pysäyttävän tarinan it-alan rekrytointikonsultilta. Hän kertoi esittelevänsä koodaaja-työnhakijoita asiakasyritykselle aina samalla tavalla: ”Tässä olisi osaajista pitkä lista ja lyhyt lista”. Pitkän listan asiantuntijat puhuvat englantia ja lyhyen listan työntekijät suomea.”Lähes aina asiakas sanoo, että katsotaan sitä lyhyttä listaa.”Kyse on siis koodaajista. Siinä ammatissa sanalla kieli tarkoitetaan useammin Javaa tai Pythonia kuin suomea tai englantia.Vapaasti tulkiten ja kärjistäen: haluamme ja tarvitsemme valtavasti lisää digiosaajia, kunhan se ei tarkoita, että joutuisimme tekemään jotain toisin. Kuten vaikka puhumaan englantia, opettamaan suomea, uudistamaan rekrytointia, investoimaan osaamiseen enemmän tai opettelemaan diversiteettiä arjessa.Liioitteluako? Ei päde kaikkiin, tietenkään, onneksi. Ja pian ehkä yhä harvempaan.”Vielä äskettäin ei haluttu palkata it-osaajia, joilla on vain vähän kokemusta. Kun tarve ylitti ennakkoluulot, se unohtui. Kieliasiassa käy samoin”, tuo rekrytoinnin ammattilainen lisäsi.Näinhän muutos usein tapahtuu: pakon edessä.on hankala ongelma – ja vieläpä sangen epäseksikäs.Osaamisesta puhuttaessa moni itseään dynaamisena pitävä yritysjohtaja siirtää asian saman tien hr-osastolle. Toisaalla osaajapula on litistynyt kliseeksi ja hokemaksi, ikään kuin pelkkä sanan toistaminen olisi vastaus itse ongelmaan.Kyse on kuitenkin pahimmillaan viheliäiseksi äityvästä vyyhdistä, joka saattaa hyydyttää kasvun, polarisoida työväestön, kylvää työttömyyttä ja konkursseja. Osaajapula on tunkenut lonkeronsa kymmenille aloille, ja vaikka sitä paikataan sadoissa hankkeissa, sitä on vaikea taltuttaa. Pelkästään rohkeampi rekrytointi, koulutuspaikkojen lisääminen tietyillä aloilla tai täsmä- ja uudelleenkoulutukset eivät riitä – vaikka näitä kyllä tarvitaan.Ratkaisevaa on lopulta se, mitä yritysten sisällä tapahtuu. Yritysten pitää nähdä oma roolinsa ja reagoida itse. Syykin on ilmeinen.strategiaa ei enää voi suunnitella erillään sen toteuttamisesta, jos on koskaan voinutkaan. Ikääntyminen, kaupungistuminen, ilmastonmuutos ja teknologian murros pitävät huolen siitä, että osaaminen ja tutut toimintamallit vanhenevat käsiin nopeasti – ja yhä uudelleen.Edelläkävijät ovat jo ymmärtäneet roolinsa työn murroksessa, osaamisen ja monimuotoisuuden kehittämisessä. Näissä yrityksissä nähdään myös, miksi työnantajamielikuva ja tapa tehdä töitä yhdessä eli yrityksen kulttuuri ovat tärkeämpiä kuin aiemmin.Esimerkkinä pidetään nykyisin jopa Microsoftin kaltaista jättiä. Toimitusjohtaja Natya Sadellan vii­sivuotisen kauden aikana työnteki­jöiden taitoja ja yhteisön monimuotoisuutta on systemaattisesti viety eteenpäin, ja tulokset näkyvät esimerkiksi osakkeen arvon kasvuna.Selviytyjäyrityksissä osaaminen ei ole hokema tai satunnainen seminaarikäynti. Se on tärkeintä pää­omaa, jota jaetaan ja jalostetaan arjessa.