Mielipide

Suomen Waffen-SS-pataljoonan historian kaivelu pitäisi jo lopettaa

Kansallisarkiston

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

helmikuussa julkaisema selvitys suomalaisten SS-pataljoonan vapaaehtoisten sotahistoriasta Saksan itärintamalla nykyisessä Ukrainassa (Kiova, Donetsk) on aiheuttanut keskustelua ja herättänyt voimakkaitakin tunteita. Nyt SS-miesten omaiset ovat vaatimassa tutkimuksesta korjattua versiota (HS Kotimaa 14.7.).Kansallisarkiston selvitys on kieltämättä jossain määrin poleeminen, ehkä jopa tarkoitushakuinen. Kuitenkaan siinä ei tule esille mitään todistusvoimaista faktaa yksittäisistä tilanteista.Suomalaispataljoonan sotilaita ei suinkaan innoittanut natsiaate rotuoppeineen. Ainoa motiivi oli saada saksalainen sotilaskoulutus ja sen avulla palvella isänmaata. Suomihan soti tuolloin omalla rintamallaan jatkosodassa Neuvostoliittoa vastaan.Käskyt tilanteissa ovat joka tapauksessa tulleet saksalaisilta upseereilta. Sotilaalla taas on velvollisuus noudattaa annettuja käskyjä. Tuskin edes saksalaisilla on niin tarkkoja sotapäiväkirjoja, että ihan kaikki yksityiskohdat selviäisivät.Pataljoona lakkautettiin heinäkuussa 1943, ja SS-miehet hajautettiin sotivan Suomen armeijan eri joukko-osastoihin. Aihe on arka ja hankala, mutta sitä on kyllä tutkittu vuosikymmenien kuluessa vähintään riittävästi. Esimerkiksi punainen Valpo on tehnyt omia – oletettavasti perusteellisia – tutkimuksiaan, heti sodan jälkeen.Suomalaisille SS-miehille ja erityisesti heidän omaisilleen on jo aika antaa synninpäästö. Absoluuttista totuutta ei saada koskaan selville. Maalla ollaan viisaita, kun merellä on myrsky. Tuosta myrskystä on kaiken lisäksi kulunut jo yli 75 vuotta.