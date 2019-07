Mielipide

Terveystesti kehottaa hakemaan lisää elinvuosia jopa sököporukasta

ensimmäinen sähköinen terveys­tarkastus ei mennyt ihan nappiin, sillä raportti terveyden mittaus­tuloksista ja omista vastauksista lomakkeen kysymyksiin on enimmäkseen tylyä tekstiä.Jäljellä olevan eliniän ennuste on 13 vuotta. Vireitä elinvuosia olisi mahdollista lisätä seitsemällä, jos ”muuttaisit kaikki elintapasi mahdollisimman terveellisiksi”, raportti kannustaa.”Päivittäisessä ravinnossasi on paljon varaa muuttaa terveellisempään suuntaan”, raportti soimaa ja antaa myös neuvoja. Niistä osa on tuttuja vähänkin median terveysjuttuja lukeneelle.Kuten se, että kasviksia, hedelmiä ja marjoja pitäisi popsia vähintään puoli kiloa päivässä. Vihjeeksi annetaan, että keskikokoinen tomaatti painaa 60 grammaa ja omena 130 grammaa.Yllättävä ei myöskään ole kehotus välttää suolaa ja eläinrasvoja.se yllätti, että arvostetun Duodecimin terveystesti kehottaa vaikka kortinpeluuseen, sillä ”seura tuo terveyttä”.Raportin mukaan ei ole väliä, onko kyseessä urheiluseura, yhteiskunnallinen luottamustehtävä, seurakunta, yhdistys tai korttiporukka.Myönnän, että kerroin osallistuvani yhdistystoimintaan melko harvakseltaan, mutta lisäisikö jokin sököporukka tosiaan elinvuosia? Ainakin vanhuudenpäivien säästöt se voisi viedä, jos yllytyshulluna ryhtyisi rahasta pelaamaan.Kysymyksiin henkisestä hyvinvoinnistakin olisi voinut varmaan vastata hieman positiivisemmin. Kysymykseen ”oletko tuntenut itsesi jännittyneeksi, stressaantuneeksi tai kovan paineen alaiseksi viimeksi kuluneen kuukauden aikana” valitsin vaihtoehdon ”kyllä, jonkin verran, mutta en enempää kuin ihmiset yleensä”.Tosin omaa stressin astetta on hankala arvioida – saati että olisi jokin aavistus muiden paineista. Vielä vaikeampi oli ottaa kantaa väitteisiin ”minulla on selkeitä tavoitteita elämässäni”, ”suhtaudun tulevaisuuteen hyvin luottavaisesti” ja ”haluan elää juuri tätä hetkeä”.vastata monitulkintaisiin ja jopa stressaaviin kyselyihin on hiipunut niiden lisääntymisen myötä. Esimerkiksi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön opiskelijaterveyskyselyyn vastasi viimeksi enää noin 30 prosenttia.Kun kyseessä on oma terveys ja esimerkiksi työterveyshuollon tarjoama palvelu, sähköisen lomakkeen toki täyttää. Hyödyllisempää on kuitenkin keskustelu oikean ihmisen kanssa.