Kansalaisten

on paljon tarjottavaa: monipuolinen kulttuuri, erinomainen koulutus­järjestelmä, koulutettua työvoimaa, johtavia tutkimus­laitoksia, vahva teollinen perusta, demokratia, poliittinen vakaus ja maailman laajimmat sisämarkkinat.Silti yhteisymmärryksen saavuttaminen Brysselissä on usein hidasta, ja siitä on selvää haittaa eurooppalaisille yrityksille ja Euroopan unionin jäsenvaltioille. EU:n uusi vaalikausi ja uudet EU-johtajat antavat mahdollisuuden muuttaa asioita.on käännettävä mahdollisuudeksiUusiutuva energia on tuotava osaksi koko yhteiskuntaa. Yksi ratkaisu ovat ”power to x” -teknologiat, joiden avulla sähköä muutetaan toiseen energia­muotoon ja tarvittaessa takaisin sähköksi. EU:n ilmastotavoitteet edellyttävät, että tällaista uusiutuvaan energiaan siirtymistä helpottavaa kapasiteettia on käytössä 15 gigawattia vuoteen 2024 mennessä.Jos Euroopan unioni haluaa päästä hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä, yhteiskunnan eri sektorit on yhteisesti valjastettava tämän tavoitteen eteen. Euroopassa on keskitytty energiansäästöön, mutta energiatehokkuutta on vastedes ­rakennettava koko energiajärjestelmän tasolla.Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan kehittynyttä ympäristöteknologiaa, ja tämä on Euroopalle ja maanosan teollisuudelle huikea mahdollisuus. Hiilineutraaliuteen voidaan päästä lainsäädäntöä kehittämällä ja tukipolitiikkaa muokkaamalla. Vakuuttava ilmastopolitiikka lisää eurooppalaisten ratkaisujen uskottavuutta koko maailmassa.tarvitsee vahvan ja yhtenäisen äänen. Monilla valtioilla – kuten Kiinalla, Intialla ja Saudi-Arabialla – on kilpailukykyä kehittävät ohjelmat, ja myös Yhdysvallat on omaksunut aiempaa aktiivisemman otteen. Eurooppa on ollut enimmäkseen puolustuskannalla.Myös Eurooppa hyötyisi yhdestä, vahvasta äänestä. Silloin muut val­tiot olisivat halukkaampia soveltamaan kauppapolitiikassa kaikille EU-maille yhteisiä ehtoja.Euroopan unioni tarvitsee vuoden 2020 loppuun mennessä ­”yhden luukun periaatteen” koordinoimaan talousdiplomatiaa ja kauppapolitiikkaa. Se tukisi eurooppalaisten yritysten vientiponnisteluja.Tavoitteeksi pitää asettaa arvoihin nojaava talousdiplomatia. Sen avulla voidaan varmistaa EU:n tuki sellaisille eurooppalaisten yritysten hankkeille, jotka edistävät merkittävästi vastuullista kehitystä koko maailmassa.teknologisiin ratkaisuihin on investoitava. Innovaa­tiot määrittävät hyvinvoinnin ja ­varmistavat työpaikat. Eurooppa menestyy kansainvälisessä kilpailussa vain, jos uuteen teknologiaan investoidaan nykyistä enemmän ja strategisemmin.Nyt Eurooppa on sekä tekoälyn kehittämisessä että hyödyntämi­sessä selvästi Yhdysvaltoja ja Kiinaa jäljessä. Yksityisen sektorin investointeja tekoälyyn on lisättävä: vuosittaiset investoinnit pitäisi nostaa 15 miljardiin euroon vuoteen 2024 mennessä. Panostusta olisi siis lisättävä 30–40 prosenttia joka vuosi.on uudistettavaEurooppa on yksi maailman houkuttelevimmista markkinoista, mutta sillä on myös ongelmansa. Monet alat ovat jääneet jälkeen kansainvälisessä kilpailussa. Erityisesti Yhdysvalloissa ja Kiinassa eurooppalaisten yhtiöiden kilpailijat saavat suuria summia valtiontukina.Tähän on vastattava uudistamalla EU:n kilpailulainsäädäntöä mahdollisimman nopeasti. On luotava reilu ja oikeudenmukainen toimintakenttä, joka perustuu avoimuuteen ja yhteisiin sääntöihin. Uudet säännöt pitäisi saattaa voimaan koko Euroopassa vuoteen 2024 mennessä.Uudistaminen on välttämätöntä siksikin, että digitalisaatio muuttaa liiketoimintamalleja. Uusia dataan perustuvia ratkaisuja kehitetään koko ajan, mutta niiden testaaminen ja käyttöönotto on liian hidasta.digitaitoja on kehitettävä. Ne ovat Euroopan elinehto. Vaikka Euroopan maiden hyvästä koulutusjärjestelmästä on syytä olla ylpeä, elinikäinen oppiminen ei vielä ole todellisuutta. Tutkinnotkaan eivät aina kelpaa muissa EU-maissa.EU:n jäsenvaltioiden pitäisi kehittää yhteiset standardit ja suunnitelmat, jotka vastaavat osaamistarpeisiin eri koulutusasteilla – erityisesti tieteessä, tekniikassa ja matematiikassa. Tavoitteeksi pitäisi asettaa, että Euroopassa vähintään 50 prosentilla teollisuuden työvoimasta on kehittyneet digitaidot ja hyvä ­ymmärrys tekoälysovelluksista.