Näin avasin citynomadin

nolo tunnustus: astuin vasta tänä kesänä ensimmäistä kertaa sisälle Turun tuomio­kirkkoon. Kyseessä on sentään Suomen merkittävin uskonnollinen rakennus, keski­aikainen pyhättö, jonka avulla Suomeen on juurrutettu kristin­uskoa vuodesta 1300 tähän päivään.Historian painolastin aisti.Sakastin vieressä oli iso syvennys, joka paljastui kahden keskiaikaisen katolisen pyhimyksemme, Pyhän Henrikin ja Pyhän Eerikin, alttariksi. Seinässä oli kyltti, jossa oli digitaalinen qr-koodi. Sen avulla saattoi ladata puhelimeensa tietoa.puhelimen taskusta, näpäytin kameran päälle ja tarkensin qr-koodin puhelimeen. Kännykän näytölle ilmestyi teksti kuin taivaallinen ilmoitus: Avaa citynomadi.com apissa Safari.Epäilin. Klikkasin. Näytölle avautui uusi ilmoitus: Näyttääksesi reittejä mobiililaitteessasi tarvitset Nomadi-sovelluksen. Mene osoitteeseen app.citynomadi.com ja hae Nomadi laitteeseesi.Seisoin vaiti, naama kännykän näytössä kiinni. Yhtäkkiä en ollut enää Suomen 719-vuotiaassa kansallispyhätössä, vaan App Storessa.Mietin, mitä Nomadin citynomadi-yhteisöstä ja sovelluksesta olisi ajatellut se myöhäiskeskiajan turkulainen muurari, joka kappelin rakensi. Hän tunsi kaiketi tekevänsä elämää suurempaa, näillä mailla ennennäkemätöntä temppeliä, jonka symbolinen mahtavuus on ollut keski­ajan Turussa järjen ylittävää. Turku oli nimittäin tuolloin 1 000–3 000 asukkaan kyläpahanen.mitään. Aloin ladata Nomadi-sovellusta kahden katolisen pyhimyksen oletettujen pyhäinjäännösten edustalla. Asenna. Avaa. Sain sovelluksen auki. Tutustu ensin rauhassa reitteihin yhteisössämme –> Selaa reittejä!En ymmärtänyt sovelluksen kehotuksia, mutta onko tuo nyt niin vakavaa.Osoitin uudelleen puhelimen kameralla seinän qr-koodia. Näytölle avautui historiatietoa Pyhän Henrikin ja Pyhän Eerikin alttarista. Nomadi-sovelluksen teksti oli sama kuin se, jonka olin lukenut Turun tuomiokirkon verkkosivuilta.Käväisi mielessä, kannattaako kansalainen johdattaa sovelluskauppaan jopa tuomiokirkon alttarilla ja varmistaa, ettei minkäänlainen hartauden tunne ehdi hipaistakaan häntä. Mutisin. Toki niin hiljaa, ettei edes suntio kuullut.Sitten muistin kirkon jäsenkadon ja haasteen houkutella kansaa.Avasin siis Nomadin. Selasin reittejä.