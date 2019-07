Mielipide

Kauppojen herkkuvalikoimaa tulee kehittää terveellisempään suuntaan

ruoan verotuksesta on puhuttu paljon. Mutta onko huomioitu sitä, että ihmiset käyttäisivät terveellisiä herkkuja varmasti enemmän, jos niitä olisi saatavilla? Pientä yritystä terveellisempään suuntaan on mutta ei riittävästi.Itse noudatan yltiöpäisen terveellistä ruokavaliota. Jostain syystä tuttavapiirini luulee, että olen vain ihmistyyppiä, joka ei liho. Se ei pidä paikkaansa, sillä liikakiloja tulee todella helposti, jos lipsun tavoitteistani.Olisi kuitenkin ihanaa herkutella joskus valmiilla tuotteilla (siis ei itse leivotuilla), vaikkapa kekseillä. Mutta menepä ison kaupan keksihyllylle. Keksejä voi olla viisikymmentä erilaista, joista ehkä vain kaksi tai kolme on hieman terveellisempiä. Pienistä kaupoista tällaisia keksejä ei löydä.Kekseissä käytetään yleisesti valkoista sokeria, valkoisia vehnäjauhoja ja palmusokeria. Näyttää myös siltä, että kekseissä vain yksi aineosa voidaan korvata terveellisellä vaihtoehdolla, ei siis kahta tai kolmea yhtä aikaa.Missä ovat suomalaisella koivusokerilla (ksylitolilla) tai stevialla makeutetut keksit? Missä ovat täysjyvävehnäjauhot ja terveelliset öljyt? Kovalla etsimisellä olen löytänyt yhden tumman leivän, jossa on 0,3 grammaa suolaa, kaikissa muissa sitä on moninkertaisesti enemmän.Kalkkuna on hävinnyt kaupan tiskeiltä lähes tyystin, liekö kuollut Suomessa sukupuuttoon kokonaan. Valmiiksi marinoidut lihatuotteet sokeri- ja suolasörsseleineen täyttävät hyllyt.Pelkkä verotus ei tuo suurtakaan muutosta, vaan koko ruoka- ja herkkuvalikoimaa tulee kehittää terveellisempään suuntaan. Siinä valmistajilla on oma vastuunsa.