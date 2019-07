Mielipide

Pelastaako jätevesiasetus vesistömme?

perustuslaki määrää ihmiset tasa-arvoisiksi lain edessä. Mielestäni tasa-arvon tulee toteutua kaikissa verrannollisissa tapauksissa. Esimerkiksi jokin kansanryhmä voi olla etuoikeutetussa asemassa sen vuoksi, että harjoittaa elinkeinoa, joka sattuu olemaan jonkin poliittisen ryhmittymän tai puolueen erityisessä suojeluksessa.Jätevesiasetus on räikeä esimerkki siitä, miten valtava joukko kesämökkien omistajia pakotetaan investoimaan suuria summia siihen, ettei kenties muutamia kertoja kesässä käytettävästä saunasta pääse pieniä määriä pesuvesiä lähellä sijaitsevaan vesistöön. Samanaikaisesti vesistön vastakkaisella rannalla maanviljelijä laskee peltoihin 30 000 litraa lietelantaa hehtaarille oikein luvan kanssa.Peltojen suoja-alueet vesistöjen rannoilla ovat vain vitsi. Peltojen reunoille on rakennettu suoraan vesistöön johtavia leveitä ojia, joihin peltojen salaojat suoraan johtavat. Suoja-alueet ovat suuren luokan sumutusta. Niillä perustellaan, ettei vesistöihin pääse haitallisia aineita. Ei siis voida puhua vesiensuojelusta vaan vesien laillistetusta pilaamisesta.Jos jätevesiasetus oli pakko säätää, samalla olisi tullut säätää sellainen laki, joka estää vesistöjen pilaamisen. Tosin se voidaan kyllä estää nykyiselläkin lainsäädännöllä, jos poliittista tahtoa vain riittää. Mitä on tehtävissä, kun tilanne on tämä?