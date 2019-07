Mielipide

Nälkää käytetään eri puolilla maailmaa sodankäynnin välineenä

Nälkä

Maatalouden

Välimeren

Euroopan unionissa

Toivoa

on ihmiskuntaa eniten liikuttava asia. Kun ruoka on loppumassa, ihmisestä tulee peto, joka vie leivän toisen suusta. Nälkäinen saattaa varmistaa oman särpimensä tappamalla toisen nälkäisen ja lähteä lopulta epä­toivoiselle matkalle hakemaan purtavaa muualta.Nälkäinen ihminen on kiukkuinen ja tekee tyhmyyksiä. Kun nälkä pitkittyy, ihminen lamaantuu ja hänen kehityksensä häiriintyy. Lopulta kuolema korjaa pois.teknisen kehityksen ansiosta nälkäisten osuus maailman väestöstä on vähentynyt koko maailmansotien jälkeisen ajan.Myös aliravittujen määrä oli pitkään laskusuunnassa, mutta muutama vuosi sitten se alkoi taas kasvaa. Nyt maailmassa on noin 820 miljoonaa aliravittua ihmistä, 11 prosenttia koko maapallon väestöstä. Akuutista nälkäkriisistä kärsii yhteensä 113 miljoonaa ihmistä yli 50 maassa.Nälkä vaivaa etenkin monia Afrikan maita, mutta se koettelee myös Lähi-idässä, eteläisessä Aasiassa ja Keski-Amerikassa.Väestöryhmien väliset konfliktit ovat nälkäongelmien yleisin syy – esimerkkeinä Jemen, Kongo, Afganistan ja Syyria. Äärimmäiset luonnonilmiöt ovat aiheuttaneet ruokakatastrofeja muun muassa Etiopiassa, Malawissa ja Haitissa. Talouden romahtaminen on tuonut nälän esimerkiksi Sudaniin, Zimbabween ja Venezuelaan.Kaksi kolmesta nälkäkuolemasta johtuu sodista ja muista konflikteista. Nälkää käytetään myös aktiivisesti aseena – estetään ruokakuljetukset, tuhotaan kasteluvesijärjestelmät, myrkytetään viljelysmaa ja ajetaan viljelijät pois mailtaan.Tämän taktiikan osasivat jo muinaiset roomalaiset, jotka varmistivat Karthagon tuhon kylvämällä pelloille suolaa sen jälkeen, kun he olivat tappaneet tai karkottaneet talonpojat. Viime vuosina kyyniset johtajat ovat kiristäneet nälkäruuvia muun muassa Syyriassa, Venezuelassa ja Myanmarissa.Myös Suomi on joutunut tekemään historiansa saatossa poliittisia valintoja sen mukaan, mistä on saanut viljaa. Nälkä on siis sekä ase että poliittinen konsultti.takana Euroopan naapurissa nälkäpommia virittävät väestönkasvu ja ilmastonmuutos. Työmarkkinoille tulee joka kuukausi pari miljoonaa nuorta afrikkalaista lisää. Ilmastonmuutos ajaa nuoria pois kotikylistään väenpaljouteensa muutenkin tukehtuviin kaupunkeihin. Moni lähtee Eurooppaan leivänsyrjää etsimään.Runsasväestöinen Kiina etenee myös Afrikassa, josta Kiina hankkii maata ja kehittää maataloutta väestönsä tarpeisiin valloittajan ottein ja kovaa teknologiaa käyttäen. Varmistamalla ruokarauhansa kiinalaiset kärjistävät ongelmia Afrikassa.Jean-Claude Junckerin komissio on nostanut kautensa lopulla Afrikka-politiikan yhdeksi kärkiteemaksi, eikä kysymyksen merkitys vähene seuraavankaan komission kaudella. Myös Suomen hallituksen politiikassa Afrikkaan ja sen tulevaisuuteen liittyvät kysymykset näyttävät korostuvan.Jos me eurooppalaiset pystymme ratkomaan toimeentulo-ongelmia Afrikassa, teemme sen omaksi eduksemme. Nyt haetaan tasavertaista kumppanuutta, kun tähän asti on pitkälti edetty kolonialismin ajoilta perityn isäntälähtöisen köyhäinavun mallilla.Turvallisuus ja yhteiskunnallinen vakaus eivät ole maataloutta ja ruoantuotantoa koskevassa politiikassa millään tavalla uusia näkökulmia: ne olivat tärkeimpiä motiiveja jo silloin, kun Euroopan unionia ja sen yhteistä maatalouspolitiikkaa rakennettiin.Euroopan komissio perusti viime syksynä yhdessä Afrikan unionin kanssa erityisen Afrikka-allianssin. Sen yhteydessä toiminut eri alojen asiantuntijoista koottu ryhmä, Task Force Rural Africa, linjasi keväällä julkaistussa raportissaan tulevaa työtä muun muassa ilmastonmuutoksen, innovaatioiden, koulutuksen, kaupan, yritystoiminnan ja rahoituksen näkökulmasta.sopii, että panostukset ovat mittaluokaltaan suuria ja rohkeita. Menetettävää on paljon.Epäonnistuminen merkitsisi yhteiskunnallisen vakauden heikentymistä, ja samalla miljoonien nuorten ihmisten työvoima ja älyllinen kapasiteetti jäisivät käyttämättä.Yhteiskunta on vakaa, kun kaupasta saa ruokaa.