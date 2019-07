Mielipide

köyhin seutu sijaitsee Portugalin kyljessä. Extremadura tunnetaan karusta maaperästään ja harva­lukuisesta ikääntyvästä väestöstään. Sveitsiä suuremmalla alueella asuu runsaat miljoona ihmistä, vain joka neljäskymmenes espanjalainen.Siitä huolimatta näillä syrjä­seuduilla, pikkukaupunki Trujillossa, on yksi Espanjan näyttävimmistä keskusaukioista. Sitä reunustavat barokki- ja renessanssipalatsit. Selitys on, että 1500-luvun vaihteessa kaupungissa varttui poikkeuksellinen sukupolvi paikallisia.He olivat italialaisten renessanssinerojen Leonardo da Vincin, Michelangelon ja Rafaelin aikalaisia. Luultavasti he myös innoittivat toisiaan hieman mestaritaiteilijoiden tapaan, mutta heistä tuli paljon armottomamman alan suurmiehiä, konkistadoreja.Pieni pitäjä pantiin koreaksi uuden maailman rikkauksilla.syntyivät Francisco Pizarro ja hänen kolme veljeään, joiden komennossa espanjalaiset valloittivat inkojen maat nykyisen Perun alueella. Samasta kaupungista lähti monta muutakin konkistadoria ja löytöretkeilijää.Läheisestä Medellínistä oli puolestaan Hernán Cortés, joka kukisti asteekkien valtakunnan nykyisen Meksikon alueella.Pizarro ja Cortés, kaikkein tunnetuimmat konkistadorit, olivat vieläpä melko läheisiä sukulaisia. Pizarron isä oli ­Cortésin äidinäidin serkku.Trujillossa asuu alle kymmenentuhatta ihmistä, Medellínissä runsaat parituhatta. Siihen nähden ne kuulostavat ihmeen tutuilta paikannimiltä. Se johtuu konkistadorien innokkaasta nimiviennistä. Tunnetuin Trujillo on Perun kolmanneksi suurin kaupunki ja tunnetuin Medellín Kolumbian toiseksi suurin kaupunki.Trujillon keskusaukiota on hallinnut 1920-luvulta asti kookas pronssipatsas, joka esittää Pizarroa ­hevosen selässä. Tarina kertoo, että yhdysvaltalainen kuvanveistäjä Charles Rumsey ikuisti teokseen oikeasti ­Cortésin ja tarjosi sitä Meksikolle, mutta Meksiko kieltäytyi ja ratsastajapatsas päätyi Pizarrona tämän kotikaupunkiin.Tarina ei ole tosi, mutta se elää, koska sen voisi kuvitella tapahtuneen.Tänä kesänä on kulunut 500 vuotta Cortésin saapumisesta asteekkien maille, mutta Meksiko ei juhli merkkivuotta, koska espanjalaisten valloitusretki ja heidän kantamansa taudit lähes pyyhkivät alkuperäiskansan maan päältä.Sen sijaan vaikuttaa siltä, että Trujillo on yhä ylpeä konkistadoreistaan.