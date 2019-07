Mielipide

Upeat kirkkomme ovat piilossa lehmusrivien takana

Etenkin

näin kesällä kiertelen mielelläni tätä kaunista kotimaatani. Ihaillen katselen hyvin hoidettua, monen vihreän ja keltaisen sävyistä peltomaisemaa. Kulttuurielämyksen täydentävät ryhdikkäät maatilojen rakennukset perinteisissä väreissään.Lähestyessäni kirkonkylän taajamaa etsin sitä vanhinta säilynyttä ihmisen rakentamaa kulttuurimaisemaa, kirkonmäkeä. Pitäisihän sen näkyä ja löytyä ilman nykytekniikkaakin, mutta kun ei vain näy, ei löydy.Syy kirkkojen näkymättömyyteen on yksinkertainen: ihminen on tahallaan piilottanut kirkot istuttamalla puita läpinäkymättömäksi muuriksi ympäri kirkkomaata. Vilkas mielikuvituksenikaan ei saata ymmärtää, miksi seutukunnan usein vanhin, komein ja kulttuurihistoriallisesti arvokkain rakennettu ympäristö ja esivanhempiemme monisatavuotisten muistojen tallettaja on näin häväisty näkymättömiin.Kuinkahan mahtaisivat tästä pöyristyä Kuorikosket, Rijfit tai muut tuntemattomat keskiajan kirkonrakentajat.Sama kirkkojen piiloon maisemointi on näköjään vallalla myös kaupungeissa. Helsingin siluetissa näkyy kyllä kirkkoja, muun muassa Johanneksen kirkko ja Kallion kirkko. Kun suunnistan autolla lähemmäksi, eipä kirkkoja niin vain löydykään. Aivan kuin olisi sielunvihollinen ollut ylimpänä viherkaavan laatijana. Niin on kirkot peitetty katseilta tiiviskasvuisilla lehmusriveillä. Samoin on Espoossa ja Vantaalla. Komeita kivikirkkoja ei löydä kuin alkuasukkaitten avustuksella.Osoitankin nyt kysymykseni seurakuntien hallinnoille, Kirkkohallitukselle, Museovirastolle ja kuntien kaavoittajille. Kumpaa on tärkeämpää vaalia ja säilyttää, vuosisatoja vanhoja kulttuurimme eläviä muistomerkkejä vai täällä vieraslajeina leviäviä metsävaahteroita ja puistolehmuksia?