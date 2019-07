Mielipide

Suomalaiset pitävät hauskaa laulamalla surullisia lauluja

Tällä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

puolen Pohjanlahtea on seurattu kateellisena länsinaapurimme Ruotsin kevyen musiikin elämää, muun muassa Allsång på Skansen -yhteislauluohjelmaa. Ihmetellään, miksi sama ei toimi meillä.Selitystä voisi tietenkin hakea vaikkapa panostuksesta: Ruotsin yleisradioyhtiö SVT kustantaa paikalle huippuluokan orkesterin, jonkun todellisen supertähden joka kerta sekä ammattitaitoisen tuotantotiimin ja juontajan.Suurin kansallinen ero meillä on kuitenkin itse lauluissa. Suomalaiset nyt vain pitävät hauskaa laulamalla surullisia lauluja. Hyvistä renkutuksista tuntuu olevan pulaa. Jos yhteislaulun vetäjä erehtyy pyytämään toivetta yleisöltä, sieltä tulee usein joko Ystävän laulu tai Päivänsäde ja menninkäinen, joihin on mahdotonta saada kunnon sykettä ja energiaa.Ruotsalaisilla taas tuntuu olevan ehtymätön varasto liikkuvia duurivalsseja, rytmikkäitä marssi-ilotteluja ja tietenkin Abba-euroviisuhumppaa.Laulamisen ilo syntyy yhdessä uskaltamalla, ehkä kovempaa, ehkä korkeammalta. Vain ilolla ja energialla voimme löytää ikioman konseptimme.