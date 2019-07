Mielipide

Historiantutkimus tulisi jättää tiedeyhteisön tehtäväksi – Kansallisarkisto on tutkimuksen tuottajana ongelmal

tekemä selvitys suomalaisten SS-vapaaehtoisten osallisuudesta toisen maailmansodan aikana sotarikoksiin on saanut hyvin ristiriitaisen vastaanoton. Tässä polemiikissa konkretisoituu Kansallisarkiston nykyiseen toimintaan liittyvä rakenteellinen ongelma.Viime aikoina Kansallisarkisto on varsinaisten tehtäviensä lisäksi alkanut tuottaa valtion ylimmän johdon ja hallituksen toimeksiannosta selvityksiä ja tutkimuksia maamme historian kiistellyistä kysymyksistä.Kansallisarkiston perustehtävä on säilyttää ja asettaa tietoa tarvitsevien käyttöön pysyvää arvoa omaavat valtionhallinnon asiakirja-aineistot sekä myös yksityisluontoisia asiakirjoja. Nämä tehtävät edellyttävät, että tutkijayhteisössä luotetaan siihen, että Kansallisarkisto ei pyri edistämään tiettyjä tulkintoja kysymyksissä, joissa historiantutkijoilla on jyrkästikin toisistaan poikkeavia käsityksiä.Kansallisarkiston ryhdyttyä tuottamaan poliittisille toimeksiantajilleen selvityksiä (joihin väistämättä aina sisältyy tulkintoja) voi tulkinnoista eri mieltä olevien piirissä helposti herätä epäilyksiä, että Kansallisarkisto tukee selvityksissään toimeksiantajien edustamia näkemyksiä, vaikka perusteita epäilyille ei olisikaan olemassa.Tällaiset epäilyt voivat tuhoisasti horjuttaa Kansallisarkiston mainetta kaikkia erilaisia tulkintoja edustavien historiantutkijoiden tasapuolisesta kohtelusta lähdeaineistojen saannissa.Kansallisarkisto vaikuttaa monella tavalla siihen, millaisia asiakirja-aineistoja menneisyydestä jää tietoa tarvitsevien käyttöön. Julkishallinnon asiakirjojen suuresta määrästä johtuu, että vain verraten pieni osa niistä voidaan säilyttää pysyvästi tutkimuskäyttöä varten. Kansallisarkisto tekee lainsäädännön nojalla tämän valinnan. Se ottaa myös harkintansa mukaan säilytykseen henkilö- ja yhteisöarkistoja.Kansallisarkistolla on lisäksi lainsäädännön nojalla laaja harkintavalta myöntää lupia käyttää salassa pidettäviä asiakirjoja. Tietoa tarvitsevien on voitava luottaa siihen, että jokainen, edustipa hän kansamme menneisyydestä millaisia tulkintoja tahansa, saa käyttöönsä asiakirja-aineistoja samoja periaatteita noudattaen.Kansallisarkiston maan poliittiselle johdolle suorittamat selvitykset voivat – vaikka mitään syytä ei olisikaan – johtaa epäilyksiin tasapuolisuudesta. Olisi sääli ja todella surullista, jos Kansallisarkisto menettäisi viime aikoihin saakka nauttimansa uskottavuuden kaikkia tasapuolisesti kohtelevana laitoksena.Historiantutkimus tulisi jättää tiedeyhteisön – lähinnä yliopistoissa – suoritettavaksi, ei minkään virasto-organisaation tehtäväksi.