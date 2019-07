Mielipide

Lapsen erottaminen äidistään aiheuttaa korjaamattoman trauman

Viime

aikojen paljon puhuttu ongelma on Isisin ja muun terrorismin jalkoihin jääneet suomalaislapset. Pohditaan äitien mahdollista radikalisoitumista, heidän aiheuttamaansa terrorismin uhkaa, lasten tuloa Suomeen yksin tai äitiensä kanssa.Seitsemisenkymmentä vuotta on kulunut siitä, kun suuri joukko suomalaislapsia – heitä oli noin 80 000 – vietiin turvaan Ruotsiin. Itse kuulun tuohon sotalasten joukkoon, en kuitenkaan lasten massakuljetusten mukana menneenä vaan oman isäni viemänä.Kokemukseni ruotsalaisten sijaisvanhempieni huolenpidosta on hyvä, ja olen kiitollinen, että pääsin rakastavaan ja huolehtivaan perheeseen. Onnellisen Ruotsissa vietetyn ajan kääntöpuolella ovat koti ja vanhemmat Suomessa.Ero omista vanhemmista oli kauhistuttava ja käsittämätön kokemus pienelle lapselle. Kun Suomen ja Neuvostoliiton välillä solmittiin rauha, lapsia alettiin palauttaa takaisin kotiin. Jälleen piti kokea ero, nyt ero rakkaista Ruotsin-vanhemmista, sisaruksista ja kodista.Kaksi tällaista tuskaista eroa jätti pienen lapsen mieleen katkeran hylkäämiskokemuksen, ikuisen trauman. Se ei parane, vaikka tiedän, että tarkoitus oli hyvä, saattaa minut turvaan.Kun palasin Suomeen, oma perhe oli muuttunut vieraaksi, äidinkieli oli vaihtunut ruotsiksi ja mielen syvyyksissä oli suuri hämmennys. Suhde äitiin oli katkennut, eikä se enää koskaan palautunut entiselleen. Tämä tilanne on edessä jokaisella äidistä erotetulla lapsella.En ota kantaa Isis-leireistä tulevien äitien mahdolliseen radikalisoitumiseen tai terrorismin uhkaan, mutta omasta kokemuksestani tiedän, että lapsen erottaminen äidistä aiheuttaa korjaamattoman trauman, jonka seuraukset ovat arvaamattomat.