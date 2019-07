Mielipide

keitä ovat Roni ja Mike Bäck. En osannut yhdistää kumpaakaan yhtään mihinkään, vaikka otsikko huusi: Suomen seuratuimmat veljekset.Miksi tämä on tärkeää? Siksi, että kaksikko oli esillä kesäkuussa HS:n Kuukausiliitteen Perhe­siteitä-juttusarjassa. Ennen tätä kaksikkoa olin tiennyt aina vähintään jutun toisesta henkilöstä, kuka hän on, usein molemmista. Sarja on pyörinyt vuosia, joten huikea putkeni katkesi.Jutusta luin molempien olevan tubet­tajia, ja molemmilla on Youtubessa satojatuhansia seuraajia. Tämän ehkä kaikki muut tiesivät, mutta minä en. Ainakin kollega tiesi, mutta hänen jälkikasvunsa on nuorempaa kuin minun. Sitä voitaneen pitää lieventävänä seikkana.merkityksellisempää tässä on se, että joudun myöntämään asian, jonka olen jossain määrin tunnistanut jo jonkin aikaa. Kuulun klassiseen vanha pieru -osastoon.Ensimmäiset merkit tulivat joskus 2010-luvun alkuvuosina, ehkä jo hieman aiemminkin. Huomasin kuuntelevani pääasiassa 1980- ja 1990-luvun popmusiikkia.Tuolloin, 1980-luvulla ja 1990-luvuilla ostin uutuuslevyjä vähintään viikoittain, notkuin lahtelaisessa Swingtown-levykaupassa (tämä ei ole mainos, kauppaa ei enää ole) ja naureskelin viisikymppi­sille vanhoille pieruille, jotka väsyneinä vakuuttivat, että paras musiikki tehtiin 1960-luvulla tai viimeistään 1970-luvun alussa.Vakuutin, että paras musiikki tehdään juuri nyt ja näin tulee olemaan jatkossakin. Vähänpä tiesin siitä, mitä ajatellen vuosien päästä, mutta New Order nyt vain on parempaa kuin mikään, mitä nykyään tehdään...Vähän voin huokaista siinä kohtaa, että elokuviin, tv-sarjoihin, kirjallisuuteen ja teatteriin tämä ei sentään päde. Näin voin ainakin uskotella, vaikka Game of Thrones menee täysin ohi, mutta Chernobyl on yksi parhaista sarjoista ikinä. Toisaalta, se sijoittuu 1980-luvulle...Valitsin nämä kaksi tv-esimerkkiä tietysti siksi, että rivien välistä voi lukea suoratoistopalvelujen olevan hallussa. Ei niitä ollut 1980-luvulla!ovat silti pahin rasti. Ajattelin kyllä katsoa, mitä he tekevät Youtube-päivityksissään.Havaitsin kuitenkin nopeasti, että asia ei kiinnosta yhtään, joten en ole sitä vieläkään tehnyt. Todella vanha pieru -ajattelua, tunnustan.