Mielipide

Kansainvälisen verkkokaupan pelisäännöt arvioitava uudelleen

Kasvava

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

etäkauppa on kuluttajalle suuri mahdollisuus. Kansainvälinen verkkokauppa on tuonut kuluttajan saataville ennennäkemättömän laajan valikoiman tavaroita ja palveluita.Verkkokaupan kautta sellainenkin kuluttaja, joka ei asu suurten ostoskeskusten valikoimien läheisyydessä, voi hankkia itselleen haluamiaan tuotteita nopealla toimitusajalla kotiin kuljetettuna ja usein vieläpä edullisella hinnalla.Kolikolla on kuitenkin kääntöpuoli. Maailman ääristä tilatut tuotteet eivät aina täytä eurooppalaisia tuoteturvallisuus- ja ­laatukriteereitä. EU:n ulkopuolisissa maissa toimivien myyjien velvoittaminen noudattamaan kuluttajansuojasäännöksiä ja kuluttajan suojaksi säädettyjä menettelyitä on käytännössä mahdotonta. Kuluttaja jää ilman sitä suojaa, jonka eteen Suomessa ja EU:ssa on tehty kovasti töitä. Halpa hinta ei tuo lohdutusta, mikäli viallisesta sähkötuotteesta aiheutuu tuhoisa tulipalo tai allergisoivia aineita sisältävä kosmetiikka aiheuttaa vakavan terveyshaitan.Ongelmaan ollaan heräämässä. Kuuden eri EU-maan kuluttajaorganisaatiot lähestyivätkin hiljattain valvontaviranomaisia koskien Alibaban AliExpress-markkinapaikan soveltamia sopimusehtoja, jotka ovat monilta osin EU:n kuluttajasääntelyn vastaisia. Kuluttajaorganisaatiot pyysivät ulostulossaan viranomaisilta voimakkaampia toimia, jotta kuluttajat saisivat heille kuuluvaa suojaa myös kiinalaisilla verkkokauppa-alustoilla asioidessaan.On tärkeää, että kuluttajat saavat puolueetonta tietoa verkkokaupasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista, mutta myös sen puutteista ja vaaroista.Kuluttajavalistuksen ja viranomaisvalvonnan lisäksi tarvitsemme kuitenkin kansallisia ja EU-tason politiikkatoimia, jotta pystyisimme vastaamaan tunnistettuihin haasteisiin, joita kansainvälinen etäkauppa aiheuttaa.EU:n ulkopuoliset alustajätit tulee velvoittaa noudattamaan EU:n lainsäädäntöä, kun tuotteita myydään kuluttajille EU:ssa.Tällä hetkellä alustat saavat epäreilua kilpailuetua EU:ssa toimiviin maahantuojiin ja vähittäiskauppoihin nähden, jotka hoitavat niille kuuluvat velvoitteet ja kustannukset. Samalla kuluttaja jää suojattomaksi.Tähän haasteeseen tulevan komission tulee löytää vastaus. Suomella on juuri alkaneella neuvoston puheenjohtaja­kaudellaan hyvä tilaisuus edistää asiaa.