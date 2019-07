Mielipide

Kestävä kehitys vaatii jatkuvaa ja laajaa oppimista

New Yorkissa

Neurotiede,

Kesällä

Maailma

päättyi juuri YK:n korkean tason kestävän kehityksen kokous, jossa sadat valtion päämiehet ja virkamiehet, kansalaisjärjestöjen edustajat sekä tutkijat keskustelevat siitä, miten ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnille asetetut tavoitteet saavutetaan.Koulutus on ihmisen perus­oikeus ja hyvinvoinnin edellytys, mutta uuden oppiminen sekä oppimisen taidot ovat aivan oleellisia, jotta saadaan aikaan riittävä muutos kulutuskäyttäytymisessämme ja jotta saamme murrettua ruoka- ja energiajärjestelmät kestäviksi.psykologia, kasvatustiede ja kestävyystiede tarjoavat uudenlaista ymmärrystä sille, miten kestävän kehityksen edellyttämään oppimista tapahtuu.Aivomme ovat muovautumiskykyisimpiä varhaisiässä, ja siksi on tärkeää, että oppimiselle annetaan juuri silloin tilaa.Oppiminen jatkuu kuitenkin läpi elämän. Päiväkotien opetusohjelmilla on keskeinen rooli kestävän kehityksen edistämisessä. Toisaalta tutkimus osoittaa, että oppimista tapahtuu myös välittömämmin, esimerkiksi vanhempien ja sisarusten kautta sekä isovanhemmilta ja ystäviltä., kun päiväkodit ja koulut ovat sulkeneet ovensa ja vanhemmillakin on vapaata, oppiminen jatkuu yhdessä olemisen kautta.Myös aikuiset oppivat yhdessä tekemisen myötä perheessä, kyläyhteisöissä, kaupunginosaryhmissä, vapaaehtoistoiminnassa ja työssä – siis tilanteissa, joissa eri osaajat kohtaavat, jakavat tunteitaan ja luovat yhteisiä ratkaisuja ja tulevaisuutta.Oppimisen sisältö, kuten ymmärrys ihmisen ja luonnon keskinäisriippuvuudesta, ympäristön haavoittuvuudesta ja maailman kytkeytyneisyydestä on keskeistä.Oleellista on kuitenkin myös oppia syy-seuraussuhteiden hahmottaminen, kriittisen ajattelun eväät sekä taidot malttiin ja pitkäjänteisyyteen.Kaksi asiaa on kuitenkin avainasemassa turvallisen ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden näkökulmasta: kyky ajatella luovasti uusia näkökulmia ja avaamattomia ovia kaihtamatta sekä taito neuvotella toisten ihmisten kanssa eri näkemyksiä kunnioittaen.on verkottuneempi kuin koskaan. Talous ja luonnonjärjestelmät kietovat sen osat yhteiseksi kudokseksi.Empatian kokeminen toisia ihmisiä kohtaan niin lähipiirissä kuin toisella puolella maailmaa on taito, jota voidaan opettaa varhaisiästä alkaen. Meillä kaikilla on mahdollisuus ja vastuu tarjota jälkikasvulle parhaat eväät matkalle tulevaisuuteen ja samalla kasvaa itsekin.