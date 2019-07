Mielipide

On huolestuttavaa, että kaunis taito kirjoittaa kirjeitä on häviämässä

Olen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

postiharrastaja, jolla on lähemmäs kolmekymmentä kirjekaveria. Kirjekaverini ovat pikemminkin joukko läheisiä ystäviä – ihmisiä, joiden kanssa voin jakaa todellisia tuntemuksiani, paloja kulttuuristani sekä elämäni iloja ja suruja.Muistan ala-asteelta, kuinka luokalleni opetettiin kirjeen kirjoittamista. Kuinka aloitetaan, kuinka pidetään keskustelua yllä. Kuinka osoitetaan mielenkiintoa toisen asioita kohtaan, kuinka lopetetaan. Ihmettelin, miksi meille opetettiin sellaista. Kai kuka tahansa osaisi kirjoittaa kirjeen tarvittaessa?Minusta on varsin huolestuttavaa, että tämä kaunis ja persoonallinen viestinnän taito on katoamassa. Lapsena mietin tarkkaan, millaisen kirjeenvaihtoilmoituksen haluan aikakauslehdessä julkaista. Ensivaikutelma oli tärkeä. Mitkä harrastukset luettelisin? Kuinka vaikuttaisin kiinnostavalta?Nyt huomaan, kuinka kirjeenvaihtoilmoitukset netissä ovat supistuneet jopa yksilauseisiksi: ”Haluaisiko joku kirjoittaa kirjeen minulle?” Ilmoitusten eteen nähdään enää harvoin vaivaa.Kirjeisiin panostaminenkin on jäämässä vähemmälle. Siinä, missä ennen kirjeet olivat koristeltuja, monipuolisia ja täynnä asiaa, saatan nykyään saada muistilapun kokoisen paperi­arkin, jolla lukee: ”Minulle kuuluu hyvää, entä sinulle?”Huolestumisen ei pitäisi rajoittua vain satunnaisiin pitkien, polveilevien kirjeiden ystäviin. Kirjeen kirjoittamisen taidon häviäminen tarkoittaa myös sitä, että käsin kirjoittaminen vähenee. Kirjoittamisen väheneminen taas tarkoittaa monesti yhtä lailla lukutaidon huononemista.Tällaisina aikoina en voi ymmärtää postimaksujen nousemista. Kirjeiden kirjoittamiseen pitäisi rohkaista, mutta pian se on jäämässä vain hyvätuloisten harrastukseksi.Käytä rohkeasti Postin ja kirjaston palveluita, kun se vielä on mahdollista. Kirjoita käsin, lue kirjaa, hypistele kirjoitettuja sivuja käsissäsi. Näytetään, että suomen kielellä ja sitä tukevilla harrastuksilla on väliä.