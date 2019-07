Mielipide

lapselle vesirokko­rokotteen, kysyttiin minulta äsken neuvolassa.Samoin tapahtui edellisellä kerralla, jolloin lapsi oli vuoden ikäinen. Silloin vuorossa olivat muun muassa tuhkarokkoa ja vihurirokkoa vastaan annettava MPR-rokote sekä pneumokokki- ja viitosrokote.Halusinhan minä. Ja ihmettelin hieman, että asiasta kysyttiin ikään kuin kyseessä olisi lounasbuffet.Kysäisin asiaa lääkäriltä sillä aikaa kun hoitaja kävi hakemassa rokotuksia. Lääkäri arveli, että kysymyksen muotoilun syynä oli se, että tiedetään, miten jotkut perheet suhtautuvat asiaan. Käytännössä siis rokotusvastaiset asenteet.Facebookissa ja ystävien kanssa keskustellessa selvisi, että muillakin oli neu­volasta samanlainen kokemus. Mikään universaali käytäntö se ei kyselykierrokseni perusteella ole, mutta muutkin olivat kiinnittäneet ­asiaan huomiota.Samaan aikaan Euroopassa on huolestuttu tuhkarokkotapausten lisääntymisestä. Neuvolan tapa tiedustella asiaa kuin kysyisi, haluanko lapselle diplomin onkmiskilpailusta, tuntui turhan varovaiselta. Se vaikuttaa sisältävän oletuksen, että vanhemmat ovat itse hankkineet rokotuksista tarvittavat tiedot.Miriam Tepora Helsingin kaupungin neuvola- ja perhetyöstä sanoo, että kyseessä ei ole mikään neuvolan johdon yleinen linjaus.”Noudatamme THL:n rokotussuosituksia ja suosittelemme rokotuksia kaikille ja etenkin riskiryhmille. Toki kysymme vanhemmilta luvan rokottamiseen ja keskustelemme vanhempien kanssa.”Hänen mukaansa neuvoloissa on tarkoitus myös antaa tietoa rokotesuositusten perusteluista. ”Tiedostamme, että rokotteiden suhteen on myös eriäviä näkemyksiä ja sosiaalisen median kautta ne tulevat entistä vahvemmin esille.”neuvolakäynnin jälkeen, että entä jos rokotuksista kysyttäisiin vaikka tähän tyyliin: tämä rokote kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan ja sitä suositellaan kaikille lapsille [syystä X]. Se annetaan yleensä tällä neuvolakäynnillä, paitsi jos perheenne ei halua sitä.Jotkut tuttavista kertoivat, että tähän tapaan heiltä on neuvolassa kysyttykin. Ja voi toki olla, että jos olisin kieltäytynyt rokotuksista, terveydenhoitaja olisi perustellut niiden merkitystä. Hyvä niin. Tarpeeton kohteliaisuus asettaa maallikkonäkemyksen ja asiantuntijatiedon suotta samalle viivalle.