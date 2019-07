Mielipide

Kehityspolitiikan kriisi tulee selättää

Monet

Kehityspolitiikalla

Euroopassa

Samaan aikaan

Suomen

asiantuntijat väittävät, että eurooppalainen kehityspolitiikka on kriisissä tai että sitä ei enää ole.On vain kehitysyhteistyö rahoitusinstrumenttina, jota käytetään muihin tarkoituksiin kuin köyhyyden vähentämiseen ja kestävän kehityksen tavoitteluun. Kehityspolitiikka uhkaa typistyä välineeksi EU-maiden omien intressien ajamisessa. Tämä suuntaus tulee pysäyttää.tarkoitetaan kansainvälistä yhteistyötä ja kansallista politiikkaa, jolla pyritään vähentämään köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Sen perimmäisenä päämääränä on edistää kehitysmaiden ja niiden kansalaisten hyvinvointia sekä tasa-arvoa. Kehitysyhteistyö on osa tätä kokonaisuutta.YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 on toistaiseksi paras tiekartta kestävään kehitykseen. Se on myös EU:n vuonna 2017 saavuttaman kehityspoliittisen konsensuksen, Suomen kehityspolitiikan ja monien kumppanimaiden kansallisten kehityssuunnitelmien perusta.Kestävä kehitys ja ihmisoikeudet jäävät silti usein maahanmuuttopolitiikan, turvallisuusintressien ja taloudellisen hyötyajattelun varjoon. Muutokseen ovat vaikuttaneet maa­ilmanpolitiikan murrokset, kuten pakolaisuus, terrorismi, Euroopan lähialueiden konfliktit, väestönkasvu Afrikassa ja talouskriisi. Monissa EU-maissa ilmapiiri on muuttunut kielteiseksi ja uhkiin keskittyväksi.kehitysyhteistyön päämotiiviksi on nousemassa se, miten maahanmuuttoa estetään nyt ja tulevaisuudessa. Euroopan ulkopuoliset ihmiset, kansat ja maat nähdään uhkina, ja pelko sanelee politiikkaa yhä voimakkaammin.Vuodesta 2015 lähtien EU:n ja sen jäsenmaiden kehitysyhteistyövaroihin on tilastoitu yhä enemmän ­Eurooppaan tulleiden pakolaisten vastaanottokuluja. Kehitysyhteistyöhön käytettyä rahaa on myös käytetty etenkin EU:n lähialueilta ja Afrikasta tulevan maahanmuuton estämiseen.EU-maiden omat intressit luovat painetta käyttää kehitysyhteistyö­varoja yhä enemmän turvallisuus­uhkien torjumiseen sekä puhtaasti kaupallisten intressien edistämiseen. Jatkuvaan talouskasvuun pohjaavaa kehitysajattelua ei myöskään riittävästi kyseenalaisteta, vaikka puheissa ilmastonmuutos ja kestävä kehitys painottuvat.Tämä logiikka ei vie kohti ratkaisuja vaan kohti umpikujaa.kun EU-maat kipuilevat suhteessaan kehitysmaihin, Kiinan poliittinen ja taloudellinen asema on vahvistunut, kehitysmaiden välinen yhteistyö on tiivistynyt ja vahva poliittinen liikehdintä eri puolilla maailmaa on lisääntynyt. Maailmanpolitiikan pelisääntöihin tarvitaan nyt muutoksia kehitysmaiden omista lähtökohdista.Kestävän kehityksen kaikkia maita koskevat tavoitteet laajentavat globaalin oikeudenmukaisuuden näkökulman kaikille elämänaloille, jotka vaikuttavat köyhimpien maiden mahdollisuuksiin kehittyä kestävästi. Esimerkiksi kansainväliset verokysymykset, vastuulliset investoinnit, ilmastotoimet ja rauhantyö ovat osa tätä laajaa kokonaisuutta, johon Suomi ja monet EU-maat ovat YK:ssa sitoutuneet. Suomen ja EU:n kaikkien politiikka-alojen – ei vain kehitysyhteistyön – tulee johdonmukaisesti edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.Eriarvoisuuden syitä purkamalla voidaan päästä lähemmäs kriisien ratkaisua ja ehkäistä kriisien syttymistä. EU:n on jatkuvasti arvioitava, miten unionin oma toiminta on vaikuttanut ja vaikuttaa köyhien maiden kehitysmahdollisuuksiin.EU-puheenjohtajuus tar­joaa mahdollisuuden näyttää, mitä kestävään kehitykseen sitoutunut Pohjoismaa voi saada aikaan. Erityisen tärkeää on toimia sen puolesta, että EU:n ja unionin jäsenmaiden kehityspolitiikka rakentuisi tasa-arvon, demokratian ja ihmisoikeuksien periaatteille sekä köyhien maiden talouksia vahvistaville toimille.Puheenjohtajamaana Suomi voi korostaa mahdollisuuksia ja hälventää uhan ilmapiiriä. Erityisen tär­keää on EU:n monivuotisen rahoituskehyksen käsittely. Puheenjohtajamaa voi vaikuttaa myös EU:n Afrikan-politiikan suuntaan ja korostaa kestävän kehityksen arvoja EU:n Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden välistä Cotonoun sopimusta uudistettaessa.