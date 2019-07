Mielipide

Niittykasvien pitäisi antaa kukoistaa tienvarsilla

erityisesti pienemmät tiet ovat päässet pahasti rapistumaan. Samaan aikaan riittää varoja täysin turhanpäiväiseen ja luonnon kannalta haitalliseen toimintaan. Tienvarret, kevyen liikenteen väylät ja suuretkin liittymäalueet parturoidaan matalaksi monta kertaa kesässä.Kun Suomessa ei enää juurikaan ole luonnonniittyjä, tienvieret ja ojien pientareet ovat paikkoja, joilla niittykasvit vielä voisivat kukoistaa. Nämä matalahkot kasvit ilahduttaisivat kukkiessaan teillä liikkuvia ja lisäisivät samalla hälyttävästi vähenemässä olevien pölyttäjien elinmahdollisuuksia. Niittykasvit toimivat vähäiseltä osaltaan hiilinieluina, kun taas fossiilisella polttoaineella käyvät niittotraktorit puhaltavat pakokaasuissaan ilmaan hiilidioksidia.Tieviranomaisilta kuulee selityksenä, että niitto on tieturvallisuuden vuoksi välttämätöntä. Jos tällä tarkoitetaan tielle pyrkivistä eläimistä koituvaa vaaraa, selitys ontuu pahasti. Eläimet – hirvet ja peurat –, joita todella pitää varoa, ovat niin suuria, että ne näkyvät puolimetrisenkin ruohikon seasta.Pientareiden niitto voitaisiin tehdä vasta kukinnan jälkeen. Monissa tapauksissa riittäisi, että niitto tehtäisiin puiden ja pensaiden taimettumisen estämiseksi kerran vuodessa vasta syksyllä kasvien siementämisen jälkeen.Niittyluonnon säilyttämiseen on paikoin herätty. Niinpä Lappeenrannan hienolla linnoitusalueella on päästy kaupungin kanssa sopimukseen siitä, että osa valleista jätetään luonnontilaan. Kasvien kukinta-ajan rauhoittamiseen ja sen kautta pölyttäjien elinmahdollisuuksien turvaamiseen on tulevaisuudessa pakko kiinnittää enemmän huomiota. Tienpitäjien lisäksi omakotitonttien omistajien ja maanviljelijöiden tulisi harkita, voitaisiinko pihanurmikoita ja peltoteiden varsia säästää niittämiseltä luonnonkasvien kukinta-aikana.