Itäväylällä köröttely ei paranna kaupunkiympäristön viihtyvyyttä

länsipäädyssä on vuosia tehty jos jonkinlaista remonttia. Väylää pitkin työmatkaa julkisilla tai omalla autolla kulkeneet ovat joutuneet sopeutumaan välillä hyvinkin eksoottisiin ajo-olosuhteisiin.Remontit on vihdoin saatu valmiiksi, mutta työmatkalaisten arkea kiusataan yhä. Herttoniemen ja Kalasataman välisen kuusikaistaisen ja meluvallien takana olevan Itäväylän osan nopeusrajoitus on laskettu – ilmeisen pysyvästi – 50 kilometriin tunnissa aikaisemmasta 70 kilometristä tunnissa.Helsingin kaupunki perustelee nopeusrajoituksen laskemista ”liikenneonnettomuuksien vähentämisellä”. Kyseisellä pätkällä Itäväylää on vuosien 2014–2018 välillä tapahtunut kaksi loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta. Kuusikaistaisella väylällä ei myöskään ole sallittua liikkua jalan tai polkupyörällä. Ei ole kovin realistista väittää, että tämä nopeusrajoituksen alennus erityisesti vähentäisi onnettomuuksia tällä jo Helsingin turvallisimpiin lukeutuvalla tienpätkällä.Muutosta perustellaan myös ”kaupunkiympäristön viihtyvyyden parantamisella”. Itäväylä on käytännössä kokonaisuudessaan meluvallien takana ja jalankulkijoiden tavoittamattomissa sillä alueella, jossa uusi nopeusrajoitus vaikuttaa. On vaikea kuvitella, miten kaupunkiympäristön viihtyvyys paranee, kun tällä Itä-Helsingin tärkeimmällä kulkuväylällä körötellään entisen 70 kilometrin tuntinopeuden sijaan 50:tä kilometriä tunnissa. Muutoksen seurauksena pitenevät niin matka-ajat kuin jonotkin, ja autot seisovat pidempään tuottamassa päästöjä keskelle Kulosaaren asuinaluetta. Vaikutus on siis täysin päinvastainen.Helsingissä tuntuu olevan valloillaan politiikka, jossa autoa työssä käyntiin ja arjen pyörittämiseen tarvitsevia tavallisia ihmisiä yritetään kiusata keinolla millä hyvänsä. Nyt uusimpana keinona on keksitty tämä nopeusrajoitusten laskeminen, jolla pidennetään matka-aikoja Itä-Helsingistä keskustaan ja jonka perustelut eivät kestä lähempää tarkastelua. Tällaisen kiusanteon on nyt loputtava.