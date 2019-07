Mielipide

Suomalaiset kiistelevät taas siitä, saako helteestä valittaa, mutta muualla maailmassa se olisi luksusongelma

Täytyy

Suomessa

Jotkut

myöntää, että ensin se vähän nauratti. Olin palaamassa työmatkalta Intiasta, kun Delhin lentoaseman intialainen lentokenttävirkailija intoutui ylistämään Helsinkiä.Aihettakin tietysti on, mutta sitten kävi ilmi, että hän oli vieraillut Helsingissä lokakuussa. Täällä oli kuulemma ollut ihanan viileää. Huvitti, koska harvalle suomalaiselle pääkaupunki on parhaimmillaan lokakuun sateissa ja pimeydessä.Toukokuussa 40 asteen kuumuudessa kärvistelleille intialaisille Suomen ilmasto oli kuitenkin kaukainen unelma. Työskentelimme runsaan viikon Bengalissa Itä-Intiassa, ja useat tapaamamme paikalliset haikailivat täkäläisiä lämpötiloja.Paluumme jälkeen olosuhteet Intiassa ja naapurimaassa Pakistanissa vain pahenivat. Delhissäkin mitattiin kesäkuun uusi lämpöennätys, 48 astetta. Eri puolilla Intiaa noin kaksisataa ihmistä on kuollut kuumuuden ja kuivuuden takia, eikä helpotusta näy. Monsuunisateet ovat monin paikoin myöhässä.olemme keskellä helleviikkoa, ja lämpötila voi nousta 30 asteeseen. Se tarkoittaa tukalia oloja etenkin vanhoille ja sairaille. Samalla kuumenee ikuisuuskiistely siitä, onko pohjoisessa ja kylmässä maassa pakko tykätä helteestä vai saako siitä myös valittaa.Kiistaan voi suhtautua viihdyttävänä kesäperinteenä, mutta valtaosalle maailman ihmisistä tällainen jankkaus olisi luksusongelma.Yhdysvalloissa esimerkiksi New Yorkiin julistettiin viikonloppuna helteen takia hätätila. Myös Saksaan ja Ranskaan ennustetaan tällä viikolla 40:tä astetta.Viime kuu oli maapallon mittaushistorian lämpimin kesäkuu. Kuluvasta heinäkuusta voi ennusteiden mukaan tulla mittaushistorian lämpimin kuukausi.Suomen viileähköä alkukesää eivät kaikki silti osanneet arvostaa. Matkatoimistojen mukaan moni ampaisi rantalomalle Välimeren kuumuuteen.olivat samaan aikaan valmiita maksamaan suuriakin summia päinvastaisesta kokemuksesta. Saimaan matkailuyrittäjät kertoivat 2.7. Ylen uutisissa, että helleaallot muualla maailmassa ovat lisänneet selvästi Suomen-matkojen myyntiä. Sosiaalisen median markkinointislogan ”Saimaa is cool” on uponnut keski- ja eteläeurooppalaisiin.Ilmastonmuutos lisää ja pidentää äärihelteitä, joten suomalaisetkin voivat vielä oppia arvostamaan viileyttä.”Tuntuu kuin olisimme taivaassa”, sanoi lähes 40-asteisesta Maltasta Taipalsaarelle paennut Madlen Muscat Ylelle.