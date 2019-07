Mielipide

Jos yritykset järjestäisivät sukujuhlia, osallistujien kirjosta näkisi ajan muutoksen

Kesällä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sukutapaaminen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kärryiltä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kansainvälistyminen

Oliko tästä

suomalaiset tapaavat usein sukulaisia juhlien merkeissä. Varsinkin jos mukana on useampi sukupolvi, voi tehdä kiinnostavia havaintoja. Muistuttavatko lapset vanhempiaan? Onko suvun eri haarojen kulttuureissa suuri eroja? Mitkä asiat lopulta yhdistävät näitä ihmisiä?Usein havaintoihin tiivistyy jotain olennaista myös yhteiskunnan muutoksesta. Seuraava sukupolvi on yleensä edeltävää koulutetumpaa ja kansainvälisempää. Asia, joka on jakanut ihmisiä tiukasti kahteen leiriin, ei ehkä olekaan nuoremmalle polvelle kovin tärkeä.Ajatusleikin avulla samanlaisia havaintoja voisi tehdä myös yritysmaailmasta, vaikkapa niiden kuvitteellisissa sukujuhlissa, jotka järjestettäisiin, kun kaksi yritystä löytää toisensa ja päättää jatkaa taivallustaan yhdessä.olisi voinut osua esimerkiksi tämän kuun alkuun, kun suuret suomalaiset konepajayhtiöt järjestelivät tulevaisuuttaan.Metso-konserniin kuuluva Metso Minerals ja Outotec kertoivat aikovansa yhdistyä kaivostekniikan suuryritykseksi. Samassa yhteydessä Metson teollisuusventtiilejä tekevä osa jatkaisi itsenäisenä Neles-nimisenä pörssiyhtiönä.”Millaisesta suvusta nämä pariskunnan osapuolet oikein tulevat?” voisi joku kysyä sukujuhlassa.Outotecin sukuhistoria on yksinkertaisempi. Se polveutuu valtionyhtiö Outokummun teknologia­toiminnoista, jotka yhtiöitettiin ja listattiin pörssiin viime vuosikymmenellä. Juurissa on kuitenkin myös aimo annos vuosituhannen vaihteessa tehdyn Jurgi-yhtiön kaupan kautta tullutta saksalaisverta.Metson tausta on kirjavampi. Nykyisen nimensä se sai vuonna 1999, kun Rauma ja Valmet yhdistyivät. Valmetin juuret ovat valtionyhtiössä, joka muodostettiin alun perin sotakorvauksia varten. Rauman synty taas oli Yhtyneiden paperitehtaiden ja Rauma-Repolan fuu­sion tulosta. Ne taas luettiin aikoinaan Kansallispankin eli KOP:n sinivalkoiseen pääomaleiriin.Eikä siinä kaikki. Metson perimässä sekoittuvat myös niin Nelimarkka-suvun Neles-yhtiö kuin ruotsalainen Svedala. Mukana on lisäksi osia Yhdysvalloista ja monista muista maista.Yhtiöstä on myyty palasia, ja osa Metsosta listautui vuonna 2013 pörssiin uutena Valmet-nimisenä yhtiönä, jonka asiakkaita ovat suuret metsäteollisuusyritykset.voi helposti pudota, jos ryhtyy käymään läpi kaikkia niitä järjestelyjä, joiden tulosta nykyiset yhtiöt ovat. Aiemmasta listasta puuttuu monta yksityis­kohtaa Ei siis ole ihme, että yritysjärjestelyjä varten on erityisiä ammattilaisia.Juhlissa sukulaissuhteita uteleva vieras voisi kuitenkin nopeasti tehdä muutaman havainnon, jotka kuvaisivat samalla koko suomalaisen yritysmaailman historiaa.Aiemmin yhtiöt olivat omistukseltaan ja ajatusmaailmaltaan suomalaisia. Yksittäisessä monialayhtiössä saman katon alle mahtui kaikenlaista traktoreista perämoottoreihin.Kun kotimaiset piirit olivat pienet, kaikille oli selvää, mihin porukkaan kukakin kuului. Oli valtionyhtiöitä, perheyhtiöitä ja tietyn pankin leiriin kuuluvia yhtiöitä.ja kilpailun kiristyminen muokkasivat runsaassa parissa vuosikymmenessä yrityskentän uuteen uskoon. Monialayhtiöiden osat järjesteltiin kokonaisuuksiksi, joiden tehtävä oli pyrkiä kapealla alueella maailman huipulle.Valtionyhtiöt listattiin pörssiin, pankkien valtaleirit murenivat, eivätkä maiden rajat olleet enää esteitä järjestelyille. Vaikka yrityssuvun juuret olivat suomalaiset, perheistä tuli monikielisiä.kaikesta muutoksesta mitään hyötyä? Luultavasti kyllä, saman verran kuin siitä, että suvun nuorempi polvi on kasvattanut osaamistaan ja työskennellyt maailmalla.Pörssiomistajien valvova katse pakottaa yritysten johtajat vahtimaan euroja, mutta se myös hillitsee turhanaikaisia valtapelejä kotinurkissa. Maailmalla ei menesty pysymällä kotimaan kabineteissa.Moni uusista yrityksistä on menestynyt kansainvälisessä kilpailussa. Siksi niistä ei ole tullut tytäryhtiöitä, vaan niitä voi edelleen hyvällä syyllä kutsua suomalaisiksi, vaikka markkinat ja merkittävä osa tuotantoa on maailmalla.Se näkyy myös yritysten sukujuhlissa. Vaikka menestystä on tullut ja kansainvälinen kokemus näkyy, pinnan alla on myös paljon tuttua. Taitavat kuulua yhä samaan sukuun.