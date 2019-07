Mielipide

Vaivihkaa on syntynyt turisti-Helsinki, jota asukkaan on vaikea tunnistaa

Tiesitkö,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bussista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Matkailualalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy