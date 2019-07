Mielipide

Koulutusvastuiden laajennuksista päätettiin pikaisesti keskellä kesää – antoiko ministeriö kriittisille lausun

Tiede- ja kulttuuriministeri

Annika Saarikko (kesk) myönsi Turun yliopistolle luvan kouluttaa kone- ja materiaalitekniikkaan erikoistuneita diplomi-insinöörejä. Tämä pieneltä kuulostava päätös sotkee pitkäjänteisyyttä diplomi-insinöörien koulutuksen suhteen.Erityisesti telakkateollisuudesta johtuen Lounais-Suomessa on aito tarve tekniikan alan osaajille. Tarpeeseen on hiljattain alettu vastata seitsemän yliopiston yhteisen FITech-verkostoyliopiston avulla. Verkostomainen toiminta mahdollistaa sen, että kukin yliopisto keskittyy vahvuusalueisiinsa, eikä kaikkea koulutusta tarvitse järjestää päällekkäin.Turun yliopiston koulutusvastuiden laajentaminen oli askel kohti menneisyyden ajattelutapaa. Konetekniikkaa koulutetaan jo tällä hetkellä esimerkiksi Aalto-yliopistossa, Lappeenrannan–Lahden teknillisessä yliopistossa, Oulun yliopistossa ja Tampereen yliopistossa. Kokonaan uusien koulutusohjelmien perustaminen on hidas tapa vastata elinkeinoelämän muuttuviin tarpeisiin.Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti koulutusvastuiden laajentamisesta kuulemiskierroksen pikaisella aikataululla keskellä kesää. Päätös tehtiin vain muutamia päiviä lausuntokierroksen takarajan jälkeen. Kukin voi itse päätellä, kuinka paljon painoarvoa kriittisille lausunnoille annettiin.Diplomi-insinöörien koulutustarpeiden on elettävä ajassa ja tuettava maakuntien tarpeita. Koulutus on kuitenkin syytä toteuttaa verkostomaista yhteistyötä hyödyntäen, ei vanhanaikaisissa poteroissa.