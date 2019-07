Mielipide

Kotitalous- ja hoivatyötä tekevät ansaitsevat huomiota Suomen EU-puheenjohtajakaudella

on globaalisti kasvava ilmiö. Sitä selittävät ennen muuta väestön ikääntymiseen liittyvä hoivan tarve ja naisten työssä käynnin yleistyminen. Lasten, vanhusten ja vammaisten julkisia hoivapalveluita ei usein ole riittävästi tai niitä ei ole järjestetty. Ongelmia aiheuttavat budjettirajoitteet ja työikäisten määrän väheneminen.Euroopan unionissa kotitalous- ja hoivatyötä tekee noin 2,5 miljoonaa naista, joista suuri osa on maahanmuuttajia. Joukossa on alaikäisiä. Työn arvostus on alhainen ja pimeä työ yleistä.EU:n perusoikeusvirasto on 2010-luvulla julkaissut kaksi huolestuttavaa raporttia kotitalous- ja hoivatyöntekijöinä toimivien maahanmuuttajien asemasta EU:ssa. Viraston mukaan kotitalous- ja hoivatyö kuuluu aloihin, joilla työvoiman vakavan hyväksikäytön riski on suurin. Se näkyy esimerkiksi siinä, että työsopimusta ei ole tehty, palkka on matala ja epämääräinen, työajat ovat pitkiä, lomia ei ole ja työntekijät saattavat kärsiä seksuaalisesta hyväksikäytöstä.ILO hyväksyi vuonna 2011 kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan yleissopimuksen 189 ja siihen liittyvän suosituksen. Sopimus edellyttää, että kotitaloustyötä pidetään ammattina ja että työntekijöitä suojellaan kaikilta väärinkäytön, häirinnän ja väkivallan muodoilta. Työehtojen tulee olla oikeudenmukaiset, työ- ja asuinolojen on oltava ihmisarvoiset ja sosiaaliturvan pitää olla kunnossa. Erityisesti turvataan haavoittuvimpien työntekijöiden asemaa.Sopimus koskee kaikkea kotitaloudessa tai useammassa kotitaloudessa työsuhteessa tehtävää talous- tai hoivatyötä. Työnantaja voi olla myös kunta tai yritys.Vuoden 2018 lopussa sopimuksen oli ratifioinut vain 27 maata. EU:n neuvosto valtuutti jäsenmaat ratifioimaan sopimuksen vuonna 2014. EU:n parlamentti, neuvosto ja komissio myös kannustivat ratifiointiin, sillä EU on sitoutunut edistämään ihmisarvoista työtä kaikkialla maailmassa ja hävittämään ihmiskaupan. Kuitenkin vain kuusi EU-maata – Suomi, Belgia, Saksa, Irlanti, Italia ja Portugali – ovat ratifioineet sopimuksen.parlamentin naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta selvitti kotitalous- ja hoiva-alan tilannetta erityisesti naisten ja tasa-arvon näkökulmasta. Se totesi, että alan työntekijät edistivät tasa-arvoa luomalla infrastruktuurin työ- ja perhe-elämän yhdistämiseksi. Yli 20 miljoonalla eurooppalaisella, enimmäkseen naisilla, on hoitovastuu aikuisesta huollettavasta, mikä estää heitä käymästä kokoaikatyössä. Tämä lisää sukupuolten välistä palkkakuilua. Samalla kasvaa eläkkeelle jäävien naisten köyhyysriski vanhuudessa.Kotitalous- ja hoivatyö on olennaisen tärkeää riittävän suojelun tarjoamisessa vammaisille, ikääntyneille ja alaikäisille. Alan työntekijöiden rooli on sekä taloudellisesti että yhteiskunnallisesti merkittävä.valmistelun pohjalta Euroopan parlamentti antoi vuonna 2016 päätöslauselman, jossa se kehotti kaikkia jäsenvaltioita ratifioimaan kiireesti ILO:n yleissopimuksen 189 ja varmistamaan, että sitä sovelletaan tiukasti. Kotitaloustyö tulee tunnustaa ammatiksi ja varmistaa työntekijöille kuuluvat oikeudet ja sosiaaliturva.Parlamentti kehotti niin jäsenvaltioita kuin komissiotakin ryhtymään toimenpiteisiin kotitaloustyöntekijöiden ammattitaidon kehittämiseksi, koulutuksen järjestämiseksi ja urakehityksen edistämiseksi. Jos arvostus lisääntyy ja palkka saadaan kohdalleen, ala voisi luoda uusia työpaikkoja ja kasvua.on kahdella aikaisemmalla puheenjohtajakaudellaan edistänyt ihmisten asemaa ja oikeuksia unionissa. Nyt tavoitteena on hallitusohjelman mukaan edistää EU:n sosiaalista kestävyyttä ja tasa-arvoa.Yksi keino olisi uudistaa neuvostossa vahva suositus siitä, että kaikki jäsenvaltiot ratifioisivat ILO:n yleissopimuksen 189. Vielä parempi olisi, jos jäsenvaltiot tekisivät siitä päätöksen. Myös esimerkiksi suunnitteilla oleviin EU:n neuvoston tasa-arvoa koskeviin päätelmiin olisi paikallaan ottaa tavoite kotitalous- ja hoiva-alan työntekijöiden aseman kehittämisestä.