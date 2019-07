Mielipide

Matkalla pohjoiseen ehtii ihmetellä monttuisia teitä

se on taas edessä, kesäloman aloitus ja 1 195 kilometrin ajomatka Helsingistä Kilpisjärvelle. Tuon 15 tunnin rupeaman aikana ehtii moneen kertaan ihmetellä, miten kehnoon kuntoon tiestömme on päässyt. Keski-Suomeen saakka riesana ovat ajourat, joiden rinnalle pohjoisempana alkaa ilmestyä erikokoisia monttuja, reikiä ja halkeamia.Traffic Management Finlandin liikennetilannepalvelu kertoo netissä, että matkalle pohjoiseen mahtuu useampi kymmenen tietyömaata. Esimerkiksi Oulun ja Kilpisjärven välillä niitä on parikymmentä: Torniossa tietä jyrsitään ja stabiloidaan, Enontekiöllä asvaltoidaan, ja Muoniossa paikataan reikiä.maanteiden päällysteitä uusitaan tänä kesänä noin 2 600 kilometriä. Äkkiseltään määrä saattaa kuulostaa isolta mutta käsittää vain kahdeskymmenesosan päällystettyjen maanteiden kokonaismäärästä: niitä riittää 50 750 kilometriä. Valtakunnallisen linjauksen mukaan järeät toimenpiteet kohdistetaan ensisijaisesti päätieverkolle ja muun tiestön päällystevauriot hoidetaan paikkaamalla. Huonokuntoisimmilla teillä harkitaan jopa päällysteen poistamista ja niiden muuttamista sorapintaisiksi, jolloin teiden pitäminen ajettavassa kunnossa onnistuisi halvemmalla.Maantieverkosto rapistuu vuosi vuodelta. Tienpidon ammatti-ihmiset puhuvat korjausvelasta. Sillä tarkoitetaan rahasummaa, joka tarvittaisiin korjaustarpeessa olevien yleisten teiden saattamiseksi nykytarpeita vastaavaan kuntoon. Vuoden 2017 alussa maanteiden korjausvelan määräksi laskettiin noin 1,3 miljardia euroa, ja viime hallituskausilla summa on kasvanut vuosittain keskimäärin 100 miljoonalla eurolla.Juhannuksen alla tuore liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd) kertoi, että hallitus oli korjausvelan hillitsemiseksi lisännyt lisäbudjetilla perusväylänpitoon noin 40 miljoonaa euroa. Panostus on toki tyhjää parempi, mutta pieniä ovat silakat joulukaloiksi.ei tule levitellä eurojaan maanteille vain siksi, että lomalainen saisi ajaa Helsingistä Lappiin monttuja väistelemättä. Kyse on yhteiskunnan infrastruktuureista.Teknisen infran murentuessa sama tapahtuu viipeellä myös sosiaaliselle infralle. Matkalle pohjoiseen mahtuu jo lukematon määrä rapistuneita liikekiinteistöjä, joiden ikkunoihin on teipattu pahvikylttejä ”kirpputori”. Taloudellinen toimeliaisuus on muuttunut kiertotaloudeksi. Viimeinen sammuttaa valot.