Mielipide

Hybridi on kaupungissa sähköautoa ekologisempi

Sähköautot

Ladattavat

Sähköautoista

Ilmastonmuutoksen

kiinnostavat kuluttajia. Liikenteessä oli viime vuoden lopulla 2 400 sähköautoa mutta jo 13 000 ladattavaa hybridiautoa. Ladattavassa hybridiautossa on ladattavan akun ja sähkömoottorin lisäksi polttomoottori.Uusien ladattavien hybridien rekisteröintimäärä on vuosittain kaksinkertaistunut. Tällä tahdilla niitä rekisteröitäisiin 80 000 jo vuonna 2024 ja ne ohittaisivat bensiini- ja dieselautojen myyntimäärät 4–6 vuodessa. Viime vuonna rekisteröitiin 85 000 bensiiniautoa ja 29 000 dieselautoa. Moni voi olla sitä mieltä, etteivät hybridit voi kasvattaa suosiotaan näin nopeasti ja merkittävästi, mutta niin Nokiakin ajatteli aikoinaan kosketusnäyttöpuhelimista. Kuluttajien tahto ratkaisee asian.hybridit usein sivuutetaan ohimenevänä vaiheena. Ne ovat kuitenkin pienempien valmistuspäästöjensä ja alhaisemman painonsa vuoksi useimpien kuluttajien käytössä ekologisempia kuin sähköautot. Nature Research -tiedelehden vuonna 2017 julkaiseman tutkimuksen mukaan ladattava hybridi aiheuttaa lyhyitä matkoja ajavalla pienemmät hiilidioksidin kokonaispäästöt kuin vastaava sähköauto.Kuljen itse ladattavalla hybridiautolla, ja päivittäiset ajoni pää­kaupunkiseudulla jäävät 15–50 kilometrin välille. Ajan vain pitkät matkat bensiinillä. Kilometrejä on mittarissa 40 000, ja keskimääräinen kulutus on vain 2,8 litraa sadalla kilometrillä. Sähkökin maksaa, joten kulut vastaavat pienen dieselauton kuluja. Mukava etu on Helsingin kaupungin antama 50 prosentin alennus pysäköintimaksuista vähäpäästöisille autoille.puhuttaessa on jäänyt vähälle huomiolle se, että suomalaiset maksavat liikaa sähköautojen akkukapasiteetista. Noin puolet sähköauton valmistuskustannuksista on akun kustannuksia.Akkujen kapasiteetti kasvaa koko ajan, ja parhaimmilla taittaa matkaa jo yli 400 kilometriä. Motivan tutkimuksen (2016) mukaan 93 prosenttia suomalaisista ajaa henkilöautollaan kuitenkin keskimäärin alle 50 kilometriä päivässä, jolloin 400 kilometrin kapasiteetista käytetään alle 13 prosenttia. Jos akkua ladataan pysäköinnin aikana, kapasiteetista käytetään vain 6,5 prosenttia.Tällaisen akun paino on noin 600 kiloa, joten moni sähköautoilija raahaa ylimääräistä akkukapasiteettia mukanaan peräti 500 kiloa ja maksaa ihan turhasta. Alle 50 kilometriä päivässä ajaville sähköautoilijoille paras vaihtoehto olisi pienempi akku tai ladattava hybridi, jonka akku riittäisi vähintään työmatkaan. Hybridiauton polttomoottorista tulee lisäpainoa mutta vähemmän kuin isosta akusta. Lisäksi polttomoottorin valmistuksesta syntyvät päästöt ovat pienemmät kuin ison akun.Hybridien latausaika on huomattavasti lyhyempi kuin sähköautoilla. Parkkipaikkojen lämpötolpat voitaisiin siis muuttaa latauspisteiksi nykyisiä rakenteita hyödyntäen. Enemmän sähköä tarvitseville sähköautoille on rakennettava erilliset latauspaikat.kannalta sähkön etuihin kuuluu se, että kuluttaja voi valita, millä sähkö on tuotettu. Kun sähköntuotanto kehittyy tehokkaammaksi ja puhtaammaksi, sen vaikutukset ulottuvat myös jo ajossa oleviin autoihin. Uudet bensiini- ja dieselmoottorit sekä niiden vaihtoehtoiset polttoaineet ovat erinomaisia ja käyttökelpoisia erityisesti pitkiä matkoja ajaville, mutta kaupunkiajossa sähkömoottori on ylivoimainen.Olin kehittämässä Elcat-sähköautoja jo 1990-luvulla ja olen nähnyt sähköautoinnostuksessa monta ohimennyttä aaltoa. Sähkökäyttöisten autojen ja latausasemien vyöry on toden teolla alkanut vasta nyt. Tämä muuttaa autoilijoiden palvelutarpeita. Esimerkiksi latauspisteet vaikuttavat autoalan lisäksi muun muassa huoltamo-, rakentamis- ja kiinteistöhoitoalan suunnitteluun, toteutukseen ja liiketoimintamalleihin.Näille aloille tarvitaankin uutta osaamista, ja edelläkävijät nappaavat siitä syntyvän uuden liiketoiminnan. Etenkin toisen asteen peruskoulutukselta ja aikuisten lisäkoulutukselta vaaditaan reagointia, jotta uusiin osaamistarpeisiin pystytään vastaamaan nopeasti.Muutos on nopeampi ja laajavaikutteisempi kuin suurin osa meistä nyt uskoo.